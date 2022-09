Rentrée scolaire: cuisine et jardinage au programme en Chine

Les élèves sont de retour dans les écoles jeudi 1er septembre en Chine. Une rentrée marquée par de nouveaux programmes laissant plus de place à des activités comme la cuisine et le jardinage.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Un coin cuisine, puis des escaliers qui montent vers les classes et des élèves heureux de retrouver leurs camarades et leurs enseignants. Comme la plupart des établissements, l’école Montessori franco-chinoise de Pékin s’est inquiétée avant l’été du départ des étrangers, familles, mais aussi de certains enseignants, fatigués des confinements et des cours en ligne.

« Il y a eu plusieurs écoles qui ont fermé, il y a aussi, là, on l'a vu, de nombreuses écoles qui rouvrent avec des effectifs assez faibles, remarque Tristan Macquet, directeur de l'école. C'est vrai qu'on a eu un nombre un peu plus important que d'habitude de familles qui quittaient Pékin définitivement. »

Finalement, l’école Montessori a rouvert avec une classe en plus cette année et un enseignement qui correspond à l'air du temps. L’accent pour cette rentrée étant mis sur des « cours différents » et une « éducation de qualité », disent les médias d’État. Plus de sorties culturelles et sportives notamment.

« Je pense qu'un effort est fait pour repenser et améliorer le système public, les questions environnementales, les questions de santé, là où il y a dix ans, on était beaucoup plus "j'apprends des caractères par cœur et je fais des maths" », poursuit Tristan Macquet.

A la prochaine rentrée, des cours de #cuisine dans les #écoles en #Chine. En espérant que les garçons s’y mettent aussi… https://t.co/ms5rYqy9Bm — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) May 6, 2022

Le système chinois a longtemps été critiqué pour ses tests standardisés déconnectés du réel. Apprendre à éplucher les légumes, à cuisiner, à réparer un appareil électroménager ou à jardiner, plus de dix nouvelles activités liées au « travail » et la « vie pratique » sont au programme à partir de cette rentrée.

Reste à savoir si ces innovations sont applicables : on ne va pas faire la cuisine sans matériel, disait ce jeudi matin une mère d’élève sceptique devant la grille d’une école primaire du centre de Pékin.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne