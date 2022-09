Chine: à Pékin, le vieillissement de la population s’accélère

Une femme les bras chargés de denrées alimentaires, à la sortie d'un supermarché de Pékin, le 25 avril 2022. Image d'illustration. AFP - JADE GAO

Texte par : Stéphane Lagarde Suivre 2 mn

La Chine vieillit, et Pékin aussi. Selon un rapport publié ce vendredi 2 septembre par la municipalité, la capitale chinoise compte désormais plus de 20% d’habitants âgés de plus 60 ans. Et tous ne peuvent pas s’arrêter de travailler.