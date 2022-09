Chine: ruée dans les supermarchés avant un nouveau confinement à Chengdu

Reportage

Une mégalopole chinoise de nouveau sous cloche dans l’ouest de la Chine. Depuis jeudi soir 1er septembre, les 21 millions d’habitants de Chengdu sont invités à rester chez eux. Quelque 157 nouveaux cas de contamination Covid ont été rapportés par les autorités sanitaires. Des nouvelles restrictions qui ont entraîné quelques bousculades dans les rayons alimentaires.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Des coffres de voitures pleins à craquer de produits de première nécessité, des banquettes arrières sur lesquelles s’entassent des monceaux de viande, des clients de supermarchés qui grimpent sur les étals pour ramasser un maximum de légumes, comme à chaque annonce de confinement en Chine, ces images font le tour des médias et des réseaux.

Some scenes from Chengdu before city-wide lockdown. pic.twitter.com/w6pCgK7gPf — Manya Koetse (@manyapan) September 1, 2022

Suite à l’annonce des nouvelles restrictions sanitaires, les habitants de Chengdu se sont préparés à un long siège. Madame Wang est secrétaire dans une compagnie d’État. Elle aussi s’est précipitée sur son épicerie de quartier, avant que l’horloge ne sonne 6h. Elle n’avait jamais vu autant de monde. « J’y suis allée pour la viande, raconte-t-elle. C’était vraiment la ruée ! Beaucoup de monde dans les rayons et files d’attentes aux caisses. On a pris des grands sacs, mais il y avait plus beaucoup de viande. »

Une hausse des prix

Depuis le 12 août, la capitale du Sichuan a rapporté plus de 900 contaminations Covid. « La situation épidémique est complexe et grave », a affirmé Fan Shuangfeng. En raison de la flambée du mercure, « les piscines ont été prises d’assaut et les gens ne pouvaient pas porter de masques et se protéger efficacement », ajoute le directeur du bureau des urgences du Centre de prévention et de contrôle épidémique de Chengdu dans des propos rapportés par la presse locale. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté, confie cette enseignante Pékinoise, dont la fille est confinée à Chengdu : « En quarantaine, ma fille peut commander de la nourriture, mais c’est très cher. Les prix se sont envolés ! Le riz c’est près de 1,50 euro le kilo ! »

Vague de chaleur, pluies torrentielles et zéro Covid, le confinement devrait durer au moins jusqu’à dimanche 4 septembre, selon les autorités. En attendant le résultat des tests, une campagne de dépistage a été ordonnée pour l’ensemble de la population.

