À bord du «Maréchal Shaposhnikov», frégate de la marine russe du Pacifique

C’est un bateau qui a été déployé sur toutes les mers du globe dont la Somalie face au piratage maritime. La frégate a été déployée ce lundi dans les eaux de la mer du Japon, lors des manœuvres dirigées par l’état-major russe en Extrême-Orient.

Avec notre envoyée spéciale à Vladivostok,

« La frégate Maréchal Shaposhnikov a effectué des exercices complexes sur une seule sortie avec de l'artillerie, des missiles, des tirs anti-aériens avec des armes anti-sous-marines et des systèmes REP. Toutes les tâches ont été accomplies avec succès, le matériel est en ordre. »

Debout sur le pont toujours stable malgré la houle et les rafales de vent, le commandant Merkulov ne boude pas son plaisir : canon, missiles calibres anti-mines, hélicoptère... En quelques heures tout a été testé sans heurts malgré l'alerte typhon sur la mer du Japon, plus exactement dans le golfe de Pierre-le-Grand, où a navigué le bateau. Avec 6 000 kilomètres carrés, c'est le plus grand des golfes de cette mer : ses eaux s’étendent le long des côtes russes jusqu'à la Corée du Nord.

Autorisée à naviguer depuis 1986, la frégate a été modernisée trente ans plus tard grâce à quatre ans de travaux. Ce géant d'acier, qui mesure plus de 160 mètres de long et un peu moins de 20 mètres de large, est destiné à l'origine à la lutte anti-sous-marine. Il est désormais un bateau très polyvalent, qui fait la fierté de ses 380 marins d'équipage et du commandant responsable de toutes les armes du Maréchal Shaposhnikov.

« Le navire dispose d'une arme unique qui nous permet de repousser et de détruire toute attaque de missile sur le navire, explique Aleksey Imetov. Il est possible de frapper les armes sous-marines de l'ennemi. Nous pouvons utiliser des armes dans toutes les conditions, tout dépend de la situation sur le théâtre des opérations. S'il s'agit d'une arme d'artillerie, elle permet de détruire des cibles aériennes et de surface. S'il s'agit d'une arme de missile anti-aérien, ils peuvent tirer sur des cibles aériennes, ce qui est pertinent à notre époque. C'est pour les petites cibles, par exemple les drones. et aussi sur des cibles de surface, de gros navires ennemis pour infliger des dégâts. Si nous parlons d'armes à missiles, nous pouvons frapper un objet de surface, n'importe quelle classe de navire, ainsi que l'objet côtier de l'ennemi dans n'importe quelle zone et à une très longue distance ».

Hélicoptère, missiles Kalibr, déminage sous-marin

Démonstration en quelques heures ce lundi lors de la deuxième journée des manœuvres ouvertes à la presse. Sortie du port de Vladivostok, la frégate a vite pris son allure de croisière. L'odeur du fioul a pris le pas sur celle du sel de la mer, parfois masquée par celle de la poudre. Usage du canon, des célèbres missiles Kalibr, déminage dans les profondeurs de la mer du Japon, simulation d'incendie à bord, réponse à une attaque de nageurs de combat, frappes assourdissantes dans le fracas des vagues, fumée orange dans le ciel... Le Maréchal Shaposhnikov a fait la démonstration d'à peu près toutes ses capacités. La frégate a fait feu à de nombreuses reprises, avant que l'équipage ne dévoile l'hélicoptère du bateau. Il s'est à peine envolé au-dessus de la coque, mais l'effet était là.

La marine chinoise était, elle, invisible lundi, mais la coopération revendiquée par la Russie. Pour le commandant adjoint Roman Shilov « lorsque nous nous exerçons avec les Chinois, nous agissons comme un groupement unifié de forces. Je vais vous faire une comparaison grossière : si vous observez l'Otan, vous voyez que les navires anglais, français, espagnols se rencontrent et travaillent ensemble. Et bien nous, nous le faisons aussi avec les Chinois. »

La Russie et la Chine ne font partie d'aucune alliance militaire et ce n'est pas prévu mais leur rapprochement inquiète les Occidentaux. Et pour la Russie, ces manœuvres 2022 sont une manière de mettre au défi ceux qui veulent l'isoler et d'afficher qu'elle pourrait peut-être, elle aussi, réussir à construire une alliance large.

Pour ces manœuvres Vostok 202 en pleine offensive contre l'Ukraine, on compte 50 000 soldats, soit six fois moins qu'il y a quatre ans. L'édition 2018 était c’est vrai un record d’envergure depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette année l’ambition est ailleurs : quatorze participants annoncés, du sans-précédent pour la Russie.

