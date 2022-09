Chine: un dernier bilan fait état de 66 morts dans le tremblement de terre au Sichuan

VIA REUTERS - CHINA DAILY

Dans le nord-ouest de la Chine, le bilan du tremblement de terre de magnitude 6,6 qui a frappé une zone montagneuse de la province du Sichuan a fait 66 morts et plus de 250 blessés. Des centaines de personnes sont toujours bloquées dans un parc naturel.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Près de 7 000 sauveteurs et personnels médicaux ont été envoyés sur les lieux. La plupart des sinistrés ont été relogés selon les médias d’État qui montrent l’installation de tentes et d’une dizaine de milliers de lits de camps dans le comté de Luding, le plus touché, à 260 kilomètres de la capitale de la province Chengdu.

C’est un lieu touristique, et des promeneurs se sont fait surprendre dans un parc naturel, difficilement accessible en raison des routes en mauvais état. La menace est encore présente avec le risque de glissement de terrain avec les fortes pluies attendues ces prochaines heures, rochers sur la chaussée, ponts endommagés, et des répliques qui depuis lundi après-midi n’ont pas cessé.

Des hélicoptères et des drones accompagnent les sauveteurs, qui doivent également réparer les câbles de communication ; les liaisons étant encore rompues avec certaines zones. Sans parler des habitations, des lieux de travail, des centres commerciaux à inspecter. Des barrages hydroélectriques font également l’objet de surveillance.

Au total près de 200 touristes restaient bloqués dans le parc naturel de Hailuogou ce mardi après-midi. Un séisme qui s’ajoute à des semaines de vague de chaleur qui avaient déjà ralenti certaines chaines de production.

