La Première ministre du Bangladesh reçue par Narendra Modi à New Delhi

La Premère ministre du Bangladesh Sheik Hasina et son homologue indien Narendra Modi à Hyderabad, le 6 septembre 2022. REUTERS - ADNAN ABIDI

La Première ministre du Bangladesh, Sheik Hasina, rencontre ce mardi 6 septembre son homologue indien, Narendra Modi, à New Delhi. Au menu des discussions : accords de commerces et prêts financiers. Mais aussi des sujets plus épineux comme les réfugiés rohingyas ou les minorités religieuses.