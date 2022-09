La Russie se fournirait en armes et munitions auprès de la Corée du Nord

Un soldat russe charge des lance-roquettes dans un char de combat, à Marioupol, le 12 avril 2022. (Image d'illustration) REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

Texte par : RFI

En proie à des difficultés d’approvisionnement de son armée, Moscou aurait été contraint de se tourner vers Pyongyang. L’information relayée par le New York Times provient de documents déclassifiés des services de renseignement américain. Une décision qui fait suite à celle d’acheter des drones de fabrication iranienne et qui s’inscrit dans un rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord ces dernières semaines.