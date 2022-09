Pakistan: dans certains région, l'aide peine à arriver alors que les inondations menacent toujours

Après les inondations qui ont frappé le Pakistan depuis mi-juin en raison d’une mousson exceptionnelle, 6,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire, s’alarme l’OMS. Une catastrophe climatique dont il faut encore craindre les conséquences car plusieurs zones sont toujours menacées d’inondations imminentes en raison des rivières en crue. C’est le cas dans le Sind, alors que des milliers de personnes vivent dans des camps d'urgence où l'aide n'arrive pas encore.

Avec notre envoyée spéciale à Dadu, Sonia Ghezali

La route qui mène à Dadu, dans le sud du Pakistan, est inondée par endroit. Le district peut être submergé à chaque instant, des centaines de personnes vivent dans des camps dans le centre-ville, sur les berges, le long des routes. Zameer Hussain a tendu une bâche tenue par deux piquets en bois au-dessus d’un lit traditionnel en bois. Sa femme est accroupie à quelques mètres près d’une casserole posée sur des briques en cercle autour d’un feu de brindilles. « C'est ici que nous dormons. Ça, c'est notre cuisine, explique cet ouvrier journalier. Ma maison a été inondée. Il y a des moustiques. Ils nous piquent jour et nuit. Nous avons peur d'attraper la malaria. Nous avons demandé au gouvernement une tente, mais ils ne nous l'ont pas donné. Il y a aussi des scorpions ici. Deux enfants ont été piqués. Cela fait dix jours que je suis ici. Personne ne nous aide. Les gens viennent, nous observent et ils s'en vont. »

À quelques mètres, Rukhsana est assise sur une natte en plastique, avec ses onze enfants. Tous sont pieds nus. Ils n’ont rien pu emporter avec eux lorsqu'ils ont fui leur maison inondée. « Je n'ai pas de nourriture, on n’a rien à manger. Nous sommes obligés de mendier, ma petite fille est allée mendier dans la rue aujourd'hui », raconte-t-elle.

« On a besoin de tentes, de nourriture, de médicaments »

Fayaz Ehman a fui depuis une semaine son village sous les eaux. Il est en colère. « Plusieurs pays ont annoncé envoyer de l’aide au Pakistan, mais nous n’avons rien reçu, s'impatiente-t-il. On a besoin de tentes, de nourriture, de médicaments. Je pense que c’est une défaillance du gouvernement. »

À certains endroits, les autorités tentent de distribuer des sacs de rations alimentaires mais renoncent souvent, dépassés par les attroupements qui dégénèrent. Des centaines de milliers de personnes sont toujours sans abri à la fin de la mousson et avec l'hiver qui pointe à l'horizon. Un tiers du Pakistan, soit l'équivalent de la superficie du Royaume-Uni, est sous les eaux, après plusieurs mois de pluies de mousson record, qui ont fait 1 300 morts et détruit habitations, commerces, routes et ponts.

