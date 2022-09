Pakistan: Sind, une province dans l’enfer des inondations

Dans le district de Dadu, plusieurs zones sont englouties sous trois mètres d’eau. AFP - AAMIR QURESHI

Texte par : Sonia Ghezali Suivre 3 mn

La province du Sind dans le sud du Pakistan, est l’une des plus affectées par les inondations qui frappent le Pakistan depuis mi-juin. En cause, des pluies de mousson exceptionnelles et des rivières en crue après la fonte accélérée des glaciers dans le nord du pays. Un habitant sur sept est touché et 6,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire. Plus de 1 300 personnes ont été tuées selon le dernier bilan officiel qui pourrait s’alourdir au fur et à mesure que les secours accèdent aux zones sinistrées. Une catastrophe climatique dont les conséquences sont encore à craindre car plusieurs zones sont toujours menacées d’inondation imminente. C’est le cas dans le Sind.