Pakistan: dans la province du Sind, les opérations de sauvetage se multiplient

Les inondations continuent de faire des ravages au Pakistan où plus de 1 300 personnes ont été tuées depuis la mi-juin. Au total, 6,4 millions d'habitants ont un besoin urgent d'humanitaire, s'alarme l'OMS. Dans le Sind, l’une des provinces les plus affectées du pays, des milliers de personnes ont été évacuées de leur habitation tandis que des centaines d'autres sont toujours prises au piège dans leur maison.

De notre envoyée spéciale dans la province du Sind, Sonia Ghezali

Chaque jour Saad Edhi part avec ses collègues secouristes sur les eaux qui recouvrent les villages du district de Dadu. Toutes les maisons de moins de deux étages sont totalement submergées.

« Vous voyez les deux murs de la mosquée là, lorsque j’ai commencé les opérations de secours ici il y a cinq jours, trois mètres étaient hors de l’eau. Maintenant ils sont complètement sous l’eau, cela montre que l’eau continue de monter, et cela va continuer. », explique le secouriste.

Les zones touchées par les inondations au Pakistan en août 2022. © RFI

L'eau est remplie de déchets

Dès que les bateaux approchent de la ville submergée de Khairpur Nathan Shah, des habitants apparaissent sur les toits, sur les murs et dans l’eau remplie de dechets. Les sauveteurs leur tendent la main. « Donnez-moi votre sac, n’ayez pas peur, asseyez-vous ici ! », lance Salman Naseer, un des secouristes.

Shayan Ali prend place sur le bateau, soulagé.

Nous n'avons pas d'électricité, il y a beaucoup de moustiques. L'eau est entrée dans les maisons et nous n'avons pas de nourriture ni d'eau potable ici

Près de lui Naweed Ali, habitant de la ville de Khairpur Nathan Shah. « Nous n'avions jamais imaginé qu'il pouvait y avoir une telle quantité d'eau. Au départ, il y a eu de la pluie et la ville a été inondée, puis il y a eu les inondations à cause des rivières en crues. Nous avons évacué notre famille mais quelques hommes vivent encore ici pour veiller sur nos biens. La nuit, des voleurs viennent sur des bateaux et ils pillent les maisons abandonnées », explique Naweed Ali. Il compte revenir dans quelques jours, inquiets pour ses biens.

