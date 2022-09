La Chine apprécie la permanence et la stabilité de la couronne britannique

Journée d'hommage ce lundi à Edimbourg. Les Britanniques vont pouvoir voir se recueillir devant le cercueil de la reine, après une procession conduite par Charles III. Le nouveau roi à qui Xi Jinping a adressé ses félicitations, dimanche 11 septembre, pour son accession au trône, le président chinois affirmant vouloir accroître les échanges entre la Chine et le Royaume-Uni.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La Chine communiste qui félicite le monarque d’un pays pilier de l’Alliance atlantique. La chose pourrait surprendre et pourtant c’est bien au nouveau roi que s’est adressé Xi Jinping dès vendredi dans son message de condoléances. Le numéro un chinois souhaite travailler au plus vite avec Charles III, selon des déclarations rapportées par l’agence Xinhua. Un message renouvelé dans ce communiqué de félicitations. Le président chinois assure celui qui vient d’accéder au trône de sa volonté « d’accroître les échanges amicaux et la coopération mutuellement bénéfique et de renforcer la communication sur les questions internationales », précise encore l’agence officielle Chine Nouvelle.

Permanence et stabilité de la couronne

Des « questions internationales » marquées par la défiance. Hong Kong, Taiwan, Ukraine, mers de Chine, la « fervente sinophilie » du gouvernement Boris Johnson a été mise à rude épreuve ces derniers mois même si, depuis le Brexit, la Chine a remplacé l’Allemagne comme premier partenaire commercial.

Côté chinois, Pékin apprécie la permanence et la stabilité de la couronne britannique. Xi Jinping, qui a fait modifier la Constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat lors du XXe congrès du PCC en octobre prochain, s’inscrit avec ce message -pour celles et ceux qui en doutaient encore- dans le temps long ; alors que les deux pays célèbrent cette année les 50 ans de leurs relations diplomatiques.

Dans le quartier de Ritan à Pékin ce lundi matin 12 septembre, le drapeau de la représentation britannique est en berne. Depuis le décès de la reine, la présence policière a été renforcée devant le portail de la résidence diplomatique. Sur les trottoirs vidés par la fête familiale de la mi-automne en Chine, un papy, tenant son petit-fils par la main, confiait, reprenant les mots de la propagande : « C’est la fin d’une ère pour le Royaume-Uni, mais pour la Chine une nouvelle ère commence ».

Ces derniers jours, la disparition d’Elizabeth II a suscité une avalanche de commentaires en Chine. Parmi ces derniers, cette réflexion d’un internaute sur le réseau Weibo : « Le nouveau roi a le même âge que la nouvelle Chine (la République populaire fondée par Mao en 1949, NDLR) ».

