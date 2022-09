Australie: un an après la signature du pacte Aukus, les nouveaux sous-marins sont loin d'arriver

Le «HMAS Waller» quitte le port de Sydney. La flotte actuelle des sous-marins australiens doit être rapidement renouvelée. REUTERS - Reuters Photographer

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Il y a tout juste un an, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie annonçaient leur union dans le cadre d’un pacte de défense baptisé Aukus. À l'époque, une énorme déconvenue pour la France puisque la création de cette alliance s’est également traduite par la rupture d’un contrat avec l’Australie estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros et portant sur la livraison de douze sous-marins conventionnels. Sauf que l’Australie, qui a préféré se doter en sous-marins à propulsion nucléaire, risque de devoir attendre très longtemps avant d’en voir la couleur et risque même de se retrouver, au tournant des années 2040, totalement dépourvue de submersibles, puisque sa flotte actuelle, sera, à cette échéance, mise au rebut.