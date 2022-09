Le témoignage d'un transfuge nord-coréen contraint d’espionner pour le compte de Pyongyang

Des patrouilles de l’armée sud-coréenne surveillent la frontière avec la Corée du Nord, le 5 janvier 2022 (image d'illustration). © AHN YOUNG-JOON / AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le site d’information spécialisé NK News publie des morceaux choisis d’un témoignage rare envoyé par un Nord-Coréen passé au Sud depuis une prison sud-coréenne dans laquelle il est détenu. Il raconte l’engrenage dangereux qui l’a poussé à transmettre des informations à la Corée du Nord et les pressions qui pèsent sur les plus de 30 000 personnes parties du royaume des Kim, laissant souvent leur famille et leurs proches derrière eux.