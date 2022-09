Sommet de l'OCS en Ouzbékistan: un rendez-vous pour contrer l'influence occidentale

Ce jeudi s’ouvre, dans la ville de Samarcande, en Ouzbékistan, la 22e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, l’OCS. Un évènement marquée par la présence de Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui doivent s’entretenir en marge du sommet.

Cette organisation créée en 2001, mais dont l’origine remonte à 1996, regroupait initialement la Russie, la Chine et 4 ex-Républiques soviétiques d’Asie centrale. Ces pays ont été rejoints en 2016 par l’Inde et le Pakistan et en 2021 par l’Iran. Aujourd’hui, Samarcande accueille donc de nombreuses puissances dont deux représentants des pays siégeant au Conseil de sécurité de l’ONU, quatre puissances nucléaires ou encore des États qui comptent parmi les plus gros producteurs et consommateurs d’énergie.

C’est une organisation à vocation politique, économique et même sécuritaire qui est une sorte de club dominé par des États soucieux de contrebalancer l’influence occidentale, analyse notre correspondante régional, Régis Genté. Et c’est justement l’occasion, pour une partie des participants dont la plupart sont des régimes autoritaires ou dictatoriaux, de montrer à l’Occident que le reste du monde compte.

Cette année, l’OCS intervient alors que l’Occident est défié par la Russie, la Chine et nombres d’autres puissances qui seront présentes dans la ville bleue. Un des enjeux de la réunion sera donc de mettre en scène ce rapport de force.

La rencontre Xi-Poutine très attendue

Lors du sommet, de nombreuses rencontres entre chefs d’État sont prévus, mais une attire particulièrement l’attention. Les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, doivent s’entretenir ensemble en marge du sommet. Et pour le maître du Kremlin, cette alliance est « une alternative réelle aux structures orientées vers l'Occident ». « C’est une organisation qui est fermée aux États-Unis, à l’Occident ou encore au Japon, et qui souhaite faire la publicité de la bonne entente sino-russe et aussi avec les Républiques d’Asie-centrale », détaille Emmanuel Véron, géographe, chercheur associé à l'école navale et à l'Inalco.

Pour autant, malgré le poids des deux géants de l’Est dans l’organisation et leur volonté de faire front face aux Occidentaux, il n’y a pas de ligne Moscou-Pékin sur laquelle les deux pays s’accordent. « Pour preuve : la grande prudence de la Chine vis-à-vis du conflit en Ukraine et les formulations et le soutien, très indirect et léger, de Pékin à Moscou dans la guerre en Ukraine », conclut le spécialiste.

Se démarquer de l'Occident

Pour d’autres, ce rendez-vous est aussi l’occasion de se démarquer encore un peu plus de l’Occident, et plus particulièrement des États-Unis. Ainsi, l’Iran devrait signer un protocole d’obligation pour devenir pleinement membre de l’OCS, alors que les négociations sur son programme nucléaire patinent.

De son côté, le Belarus devrait lancer la procédure pour rejoindre l’Organisation et divers mémorandums seront paraphés pour que l’Égypte, le Qatar ou l’Arabie Saoudite s’en rapprochent. Une trentaine d’autres documents seront signés visant à renforcer les liens entre pays membres d’une organisation qui n’est pas un bloc, mais qui a pour ambition de stimuler les synergies entre ses membres.

► À lire aussi: Xi Jinping au Kazakhstan: Pékin veut renforcer son influence en Asie centrale

