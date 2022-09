Cessez-le-feu après de violents affrontements entre le Tadjikistan et le Kirghizistan

Des affrontements violents ont éclaté à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Ils auraient fait plus de 30 blessés. Les deux ex-républiques soviétiques se renvoient la responsabilité des combats, mais ont appelé leurs troupes à cesser le feu.

Depuis plusieurs jours, une escalade des affrontements a lieu à la frontière entre les deux pays. Mais ce vendredi, une étape notable a été franchie. Le Kirghizistan a rapporté des « affrontements intenses » et « violents », accusant le Tadjikistan de « bombarder le territoire kirghiz avec tout son arsenal disponible » et de continuer à déployer des « équipements lourds » et notamment des « blindés lourds », des « lance-roquettes multiples et de l'aviation ». Le Kirghizistan a ajouté répondre à « toutes les attaques terrestres et aériennes ».

Les habitants de plusieurs villages frontaliers ont fui la zone de combats, a indiqué le ministère kirghiz des Situations d'urgence, annonçant l'ouverture de centres d'accueil. La branche locale du Croissant-Rouge a indiqué qu'au moins 19 000 personnes habitant autour de la ville kirghize de Batken, proche de la frontière et bombardée vendredi par l'armée tadjike, ont été évacuées par précaution.

Le Tadjikistan, de son côté, a accusé les forces kirghizes d'avoir ouvert le feu tôt vendredi sur des postes frontaliers tadjiks, sans faire état dans l'immédiat de victimes dans ses rangs.

Les présidents kirghiz, Sadyr Japarov, et tadjik, Emomali Rakhmon qui se sont rencontrés en marge du sommet régional de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) en Ouzbékistan, ont ordonné à leurs troupes de se « retirer ». Le cessez-le-feu est intervenu à 16h, heure locale, 10h TU.

Dans la matinée, la Russie avait appelé les deux nations à prendre des « mesures urgentes » pour mettre fin à l'escalade. Selon le ministère kirghiz de la Santé, 31 personnes ont été hospitalisées vendredi. Mais le bilan pourrait s'alourdir.

La frontière entre le Tadjikistan et le Kirghizstan est le théâtre d'affrontements meurtriers réguliers.

