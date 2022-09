Chine: des fleurs pour la défunte reine Elizabeth II à l'ambassade du Royaume-Uni

Reportage

En octobre 2015, le président chinois Xi Jiping et la reine d'Angleterre Elizabeth II s'étaient salués lors d'un banquet au palais de Buckingham (image d'illustration).

Les derniers adieux à la reine défunte Elizabeth II se déroulent jusqu’en Chine, où un registre de condoléance a été ouvert à l’ambassade du Royaume-Uni à Pékin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La symphonie des feux piétons et l’odeur des arbres gingko à l’automne ne sauraient perturber la solennité du moment, sous le soleil de la fin de l’après-midi, la file d’attente s’allonge sur le trottoir de la résidence de l’ambassadrice du Royaume-Uni à Pékin.

Émotion

Derrière un gros bouquet de fleur, cette ancienne étudiante chinoise à Birmingham cache son émotion : « Ce sont des fleurs que j’ai préparées pour la reine. J’ai passé mon master au Royaume-Uni, il y a vingt ans. À l’époque, les relations entre nos deux pays étaient harmonieuses. »

Silence et recueillement, chacun a ses motivations pour saluer une dernière fois celle qui fut aussi le premier chef d’État britannique à se rendre à Pékin en 1986. Steven Zhong, consultant en développement durable : « Moi, j’aime les films de James Bond et le cinéma britannique. Sa majesté incarne cette culture et elle a promu la paix dans le monde. »

« On la respecte tellement »

Elizabeth II, « arme » du soft power britannique. Sur le trottoir du quartier des ambassades, les pas des soldats de l’armée du peuple claquent au moment de la relève de la garde. Robe noire, ombrelle, Zara Zhu se souvient elle aussi de son séjour en Angleterre quand elle était étudiante : « J’ai eu l’énorme chance de voir la reine lors d’une parade. On la respecte tellement. »

La disparition de la reine a suscité un large intérêt ici en Chine, en particulier à Hong Kong où les habitants ont fait la queue pour déposer des fleurs au consulat britannique. Et la Chine envisage d’envoyer une délégation de haut niveau aux obsèques. Le vice-président chinois Wang Qishan devrait arriver à Londres le dimanche 18 septembre.

