Le Japon se prépare au passage de Nanmadol, un typhon particulièrement violent

Photo de l'Agence météorologique japonaise montrant le typhon Nanmadol au nord-est de l'archipel. AFP - HANDOUT

Le Japon se prépare à affronter dimanche, dans le sud de l'archipel, un typhon qualifié de « sans précédent » et de « très dangereux » par l'Agence météorologique japonaise, qui incite déjà les habitants à évacuer plusieurs régions de l'île de Kyushu. Nanmadol est classé comme un « super typhon » par le centre de prévision des cyclones tropicaux de la marine américaine et pourrait être la tempête tropicale la plus destructrice à frapper le Japon depuis des décennies.