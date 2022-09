Le ministre français du Commerce extérieur en Australie pour renforcer la stratégie dans l’Indo-Pacifique

Olivier Becht, le ministre français du Commerce extérieur, achève ce 20 septembre un déplacement en Australie, où il est venu renforcer le pilier économique de la stratégie française dans l’Indo-Pacifique. Un déplacement qui témoigne du souhait de Paris et de Canberra de mettre l’affaire des sous-marins derrière eux et d’avancer ensemble pour faire face à d’autres défis, notamment la lutte contre le réchauffement climatique.

Avec notre correspondant à Sidney, Grégory Plesse

Depuis la crise diplomatique déclenchée par l’affaire des sous-marins l’an dernier, c’est la première fois qu’un ministre français se rend en Australie. La preuve, pour Olivier Becht, qu’entre les deux pays, il est temps de passer à autre chose : « La page des sous-marins est désormais tournée. C’est une nouvelle page de la relation entre la France et l’Australie qui s’écrit et nous avons beaucoup de défis communs à relever, notamment dans le cadre du changement climatique. »

En la matière, le ministre est venu vanter l’expertise de champions français de la mobilité, comme par exemple Keolis ou Transdev, déjà très bien implantés dans les villes australiennes, mais aussi celle de Neoen, une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables.

Une visite de Macron prévue pour novembre

Mais Olivier Becht espère également mettre la main sur un certain nombre de minerais, dont l’Australie regorge et qui sont essentiels à la fabrication de batteries électriques. Un secteur dans lequel la France souhaite investir massivement. « Il y a un autre sujet à traiter avec l’Australie, a ajouté le ministre français, c’est la question des matériaux critiques, les terres rares, le lithium, le cobalt, le nickel, tout ce qui sert à construire ces batteries. Et nous sommes aussi là pour sécuriser ces approvisionnements. »

À ce stade, aucune annonce n’a été faite. Mais Emmanuel Macron étant censé se rendre en Australie au mois de novembre, il est permis de penser que le ministre soit venu lui préparer le terrain.

