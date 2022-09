Australie: environ 230 cétacés s'échouent mystérieusement sur une plage

Environ 230 cétacés, appelés aussi des dauphins pilotes, ont été retrouvés échoués sur une plage de la côte ouest de la Tasmanie, au lendemain d’un autre échouage, dans la région, d’une douzaine de grands cachalots. Sur place, les services de secours s’activent pour secourir les animaux qui sont encore vivants.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Alors qu’environ la moitié de ces cétacés échoués sont encore en vie, les services tasmaniens du département de l’Environnement sont à pied d’œuvre pour les remettre au plus vite à l’eau malgré les difficultés d’accès au banc de sable, très isolé, où ces animaux sont actuellement coincés.

Selon les autorités, des experts en conservation marine ainsi qu'une équipe disposant de matériel de sauvetage à destination des cétacés ont été appelés pour intervenir sur la zone. Ils tenteront de remettre à flot les animaux suffisamment capables de survivre et transporteront probablement les carcasses vers le large, pour éviter d'attirer les requins dans la zone.

Nul ne sait pour le moment ce qui a poussé ces globicéphales à se diriger vers cette plage, mais un changement dans la température de l’eau, provoqué par un événement météorologique, tel que la Niña, qui affecte la côte est australienne, aurait pu désorienter ces cétacés. Des chercheurs ont aussi suggéré qu'ils pourraient s’être égarés après s’être nourris trop près de la côte.

En tout cas, cette nouvelle trouve d’autant plus d’écho dans les médias australiens qu'elle n'est pas inédite. Elle arrive d'ailleurs presque deux ans jour pour jour après le plus important échouage de l’histoire en Tasmanie. En septembre 2020, ce sont près de 500 cétacés qui s’étaient retrouvés échoués au même endroit. Et malgré d’importants moyens déployés à l’époque, seule une centaine avaient pu être sauvés et remis en mer.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne