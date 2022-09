Hong Kong: fin de la plupart des restrictions sanitaires liées au Covid-19

Les mesures anti-Covid-19 ont fait beaucoup de tort à Hong Kong (image d'illustration). REUTERS - Tyrone Siu

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À partir du lundi 26 septembre, les personnes arrivant de l'étranger à Hong Kong ne devront plus observer la quarantaine obligatoire à l'hôtel. C’est la fin de plus de deux années et demie d'isolement international du centre financier. Les sites web de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific et de sa filiale à bas prix HK Express ont été pris d’assaut.