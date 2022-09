Le Parti communiste chinois se met en ordre de marche pour son XXe congrès

Plus de 2 000 délégués participeront au XXe congrès du Parti communiste chinois qui débute le 16 octobre prochain. Le PCC est désormais prêt à renouveler sa direction et à reconduire Xi Jinping dans son mandat. Les médias d'État insistant sur le fait que les délégués ont été élus pour assister à l'événement.

De notre correspondant à Pékin,

Un nombre et un mot reviennent dans les médias et sur les réseaux chinois ce lundi. D’abord, ce chiffre de 2 296 délégués, ou le nombre de représentants retenus par toutes les unités du parti, aux différents échelons de l’appareil politique chinois et dans toute la Chine. La liste publiée par le Quotidien du Peuple contient peu de surprise. On y retrouve les noms de tous les dirigeants au sein du Politburo, mais aussi les chefs militaires, les secrétaires du parti et gouverneurs des régions et provinces.

27% de femmes

C’est une répartition où les « proportions de chaque composition sont conformes aux exigences du Comité central et sont largement représentatives », soulignent les Nouvelles de Pékin, qui pointent la présence de représentants des secteurs venus du monde des affaires, de la défense, de l’éducation, de la propagande, de la science et des technologies, de la culture, de la santé et du sport. Selon le South China Morning Post, le nombre des déléguées femmes a légèrement augmenté : +3 points pour atteindre 27%.

Par ailleurs, le XXe congrès comptera 12% de représentants issus des minorités ethniques, souvent photographiés dans leurs habits traditionnels devant le Grand palais du peuple à l’ouverture de cette grande messe du parti, d’autant plus importante et singulière cette année, que le président en exercice entend faire un troisième mandat. Il a fallu modifier la Constitution chinoise pour cela. Et la bataille en interne a probablement laissé des traces. Résultat : le mot sur lequel appui la propagande aujourd’hui est celui « d’élection », qui permet de légitimer le renouvellement du numéro un chinois.

Une méthode électorale « ascendante »

« Chaque unité électorale à travers le pays a convoqué une réunion des représentants du parti et élu 2296 délégués », affirme ainsi la télévision centrale de Chine. Le Quotidien du Peuple précise que la méthode électorale « ascendante » permet de « combiner les échelons supérieurs et la base, via des délibérations répétées et des élus à différents niveaux ». Selon les Nouvelles de Pékin, cette méthode de « bas en haut » a ainsi permis de désigner des candidats et des candidates ayant des « qualités idéologiques et politiques élevées, un bon style de travail et une forte capacité de délibération. »

Les candidatures ont dû aussi être validées par le « Comité d’examen des qualifications du XXe congrès national du parti communiste chinois. » Dans ce long processus de désignation qui a duré plusieurs mois, le nom de Xi Jinping a été parmi les premiers à sortir du chapeau, du moins dans la publicité qui en a été faite par les médias officiels. Le chef de l’État a été élu délégué à l’unanimité

