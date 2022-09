Philippines: expulsion de 40 000 travailleurs chinois du secteur des jeux en ligne

Les jeux d'argent en ligne était une source de revenus considérables ces dernières années pour le gouvernement philippin. Puis est venu le revers de la médaille : une hausse vertigineuse de la criminalité.

Le rideau tombe pour 175 entreprises qui se sont engraissées sans compter depuis 2016. À l'époque, le gouvernement philippin croit tenir une mine d'or : puisque les jeux d'argent sont interdits en Chine, nous allons, se disent les autorités, libéraliser le secteur et cibler la clientèle chinoise qui ne peut pas jouer dans son pays. L'autorité de régulation commence donc à distribuer des licences.

Très vite, des centaines de milliers de travailleurs chinois débarquent aux Philippines. Ils seront plus de 300 000 en activité avant l'épidémie de Covid-19. Le principe est simple : il n'y a besoin que d'un local et d'une table de jeu, installée quelque part aux Philippines. Le croupier distribue les cartes et à l'aide d'une caméra, les joueurs de blackjack ou de baccarat, qui, eux, se trouvent en Chine, donnent leurs ordres par téléphone.

En quelques années, les revenus de l'industrie explosent, mais la criminalité aussi. Enlèvement de clients à répétition par des groupes mafieux, demandes de rançons, braquages mais aussi de nombreux cas de femmes censées trouver un emploi au sein de ces structures et que l'on force à vendre leur corps.

La coupe est pleine. Avec l'assentiment de l'ambassade de Chine à Manille, le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr vient de donner un coup de balai. Il ne reste plus qu'une trentaine de ces sociétés en activité.

