Hong Kong lève la quarantaine pour les étrangers mais maintient des règles strictes

Du personnel médical portant des équipements de protection dirigent les passagers arrivant vers les hôtels de quarantaine de l'aéroport international de Hong Kong (image d'illustration). AP - Kin Cheung

Est-ce la fin des restrictions et de la politique « zéro Covid » à Hong Kong ? Pas tout à fait. Depuis lundi et après deux ans et demi de fermeture quasi-totale, l’ex-colonie britannique accueille à nouveau des étrangers, et cela, sans les enfermer pendant plusieurs jours dans des chambres d’hôtel. Mais ceux qui arrivent ne sont pourtant pas libres de leurs mouvements et doivent respecter des règles strictes, comme l’a vu notre reporter en atterrissant à l’aéroport de Hong Kong.