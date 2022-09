Inde: la Cour suprême étend le droit à l'avortement aux célibataires

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Une femme enceinte et non mariée, qui vient d'être abandonnée par son partenaire, réclamait le droit d'avorter. Mais cela lui a été refusé, car la loi indienne sur l'avortement, qui date de 1971, ne reconnaît ce droit qu'à des femmes mariées.

Les magistrats de la Cour suprême jugent que cette restriction est intenable et obsolète, car elle enfreint la liberté et la dignité des femmes.

Ranjana Kumari, directrice de l'association féministe Centre for social research, est ravie.

Cette décision est progressiste, radicale et libératrice pour les femmes. Car elle reconnaît l'existence du sexe avant le mariage. La société indienne est tellement hypocrite : elle promeut la virginité et impose aux filles de rester « pures » avant le mariage. Or, ces relations sexuelles sont naturelles, elles arrivent partout dans le monde, autant dans les villages indiens qu'ailleurs. Il était temps de le reconnaître.