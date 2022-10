Reportage

Corée du Sud: le meurtre d’une femme par un collègue relance le débat sur le harcèlement

Audio 01:37

De très nombreuses personnes ont rendu hommage à la défunte à la station de métro de Sindang, à Séoul, ici le 19 septembre 2022. AFP - ANTHONY WALLACE

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le harcèlement des femmes revient dans le débat public en Corée du Sud après le meurtre mi-septembre d’une Coréenne tuée par un collègue l’ayant harcelée pendant des années. Le drame a profondément choqué le pays et déclenché des manifestations et hommages de militantes féministes et autres personnes demandant une modification profonde des textes. Dans une société particulièrement divisée, Séoul n’a adopté une loi punissant pénalement le harcèlement qu’en octobre 2021.