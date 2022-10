Indonésie: plus de 120 morts lors de violences après un match de foot

Policiers et soldats au milieu de la fumée de gaz lacrymogène après des affrontements entre supporters lors d'un match de football au stade de Kanjuruhan à Malang, dans l'est de Java, en Indonésie, samedi 1er octobre 2022.

Au moins 127 personnes sont mortes samedi soir 1er octobre en Indonésie du fait d'un mouvement de foule provoqué par des fans en colère ayant envahi un terrain de football après un match et par le tir de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre, a annoncé la police.

Publicité Lire la suite

Des supporters de l'équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang (est), après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya. C'était la première fois en plus de vingt ans que l'Arema FC perdait face à sa grande rivale.

La police, qui a qualifié cet événement d'« émeutes », a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. De nombreuses victimes ont été piétinées mortellement.

« Dans l'incident, 127 personnes sont mortes, parmi lesquelles deux étaient des policiers. Trente-quatre personnes sont décédées à l'intérieur du stade et le reste a succombé à l'hôpital », a expliqué dans un communiqué le chef de la police locale Nico Afinta. « À un moment, elles se sont dirigées vers la sortie. Mais il y a eu une accumulation (de personnes) et, dans ce processus d'accumulation (les gens) ont eu le souffle coupé, un manque d'oxygène », a-t-il expliqué.

Vers une enquête

Le gouvernement indonésien a présenté ses excuses pour cet incident et a promis d'enquêter sur les circonstances de ce mouvement de foule. « Nous sommes désolés pour cet incident (...) C'est un incident regrettable qui "blesse" notre football à un moment où les supporters peuvent assister à un match dans un stade », a déclaré le ministre indonésien des Sports et de la Jeunesse Zainudin Amali à la chaîne Kompas. « Nous examinerons de manière approfondie l'organisation du match et le nombre de supporters (dans le stade). Interdirons-nous de nouveau la présence de supporters lors des matches? Nous en discuterons », a-t-il ajouté.

Ce dimanche, le président indonésien Joko Widodo a ordonné une enquête sur la sécurité des matchs de football dans le pays. Le ministre des Sports et de la Jeunesse, la police nationale et le chef de l'Association nationale du football indonésien doivent mener « une évaluation complète des matchs de football et des procédures de sécurité », a déclaré le chef de l'État d'Asie du Sud-Est dans un discours télévisé.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne