La Corée du Nord effectue un quatrième tir balistique et profite de la désunion internationale

L’objectif de la Corée du Nord c’est de développer ses capacités, tout en profitant premièrement d’une forme de banalisation, puisqu’il n’y a pas toujours de réaction de la communauté internationale à ses essais alors même qu’il s’agit de violation des résolutions du conseil de sécurité des Nations unies, et puis surtout la Corée du Nord cherche à bénéficier de la désunion de la communauté internationale et notamment du fait qu’aujourd’hui les trois pays occidentaux du Conseil de sécurité (les États-Unis, le Royaume-Uni et la France) ne parviennent pas à se mettre d’accord avec la Russie et la Chine pour condamner collectivement et ensemble ces essais balistiques nord-coréens. Pour la première fois par exemple, au mois de mai 2022, les membres permanents du Conseil de sécurité ne se sont pas mis d’accord pour condamner les essais d’un missile, à l’époque un missile à portée intercontinentale, et c’était la première fois depuis 2006, et le début des essais balistiques et notamment des essais nucléaires nord-coréens, qu’il n’y avait pas d’unanimité au niveau du Conseil de sécurité.