Reportage

La Nouvelle-Zélande récupère plusieurs ossements et squelettes d'ancêtres Maoris et Morioris

Audio 01:20

Comme souvent lors des «pōwhiri», ces cérémonies traditionnelles maories, il y avait une grande émotion au moment de récupérer les ossements de leurs «tūpuna», les ancêtres des maoris. © NATIONAL MUSEUM TE PAPA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après 77 ans d'attente, le musée national de Nouvelle-Zélande, Te Papa, récupère plusieurs ossements et squelettes d'ancêtres Maoris et Morioris, les tout premiers habitants de Nouvelle-Zélande. Des restes humains exhumés et volés par un taxidermiste autrichien au XIXe siècle. Une délégation de Vienne avait fait le déplacement pour rendre ces restes humains aux communautés indigènes de Nouvelle-Zélande. Reportage la cérémonie de restitution.