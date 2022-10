Drame meurtrier dans le stade Malang en Indonésie: neuf policiers mis à pied

Prisonniers dans un stade bondé, suffocants sous les gaz lacrymogènes, plus de 120 supporters sont morts asphyxiés ou écrasés dans le stade de Malang, sur l'île de Java. Si la responsabilité des forces de l'ordre a rapidement été pointée du doigt, grâce aux nombreuses vidéos prises par les spectateurs, elle se traduit désormais par la mise à pied de certains policiers.

Avec notre correspondante régionale, Gabrielle Maréchaux

Si les fans de foot entretiennent des rapports souvent ambigus avec l'arbitrage vidéo, quelques jours après le drame survenu au stade de Malang, les supporters indonésiens scrutent désormais avec beaucoup d'attente et d'attention les vidéos tragiques de l'après-match de samedi dernier, qui circulent de manière virale.

On y voit clairement, malgré des objectifs souvent secoués ou de mauvaise qualité, un chaos total s'emparer du stade, avec une pelouse et des gradins enfumés sous les gaz lacrymogènes, des gens bloqués incapables de sortir du stade, des policiers frapper à coups de matraque les supporters ayant envahi la pelouse après le match.

Via ces vidéos, la responsabilité des gaz lacrymogènes devient de plus en plus évidente, tant ses épaisses fumées blanches ont créé la panique d'une foule dense suffoquant dans ce stade sans assez d'issues de secours.

Les autorités indonésiennes ont ainsi annoncé que neuf policiers, dont le chef de la police locale, ont d'ores et déjà été suspendus, tandis que les 18 officiers qui ont lancé des gaz lacrymogènes sont pour leur part interrogés.

Le ministre de la Sécurité indonésien a enfin déclaré que les policiers soupçonnés de malversations feront l'objet de poursuites pénales.

