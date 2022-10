Kazakhstan: un groupe de musique local adresse une chanson aux Russes fuyant la mobilisation

Le Kazakhstan fait partie des principaux pays d’accueil des Russes fuyant la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre : 100 000 Russes sont entrés dans le pays en 15 jours, selon les services de l’immigration kazakhs. Ce flot entraîne une certaine inquiétude de la part de la population locale. Pour éviter les malentendus, un groupe de musiciens de la minorité russe du Kazakhstan a décidé de leur adresser une chanson.

« Je vais partir quelque part loin du bureau de recrutement de l’armée, loin de la mobilisation… » : voilà comment débute la chanson du groupe Orystar show, un groupe de musiciens appartenant à la minorité russe du Kazakhstan.

Sur un ton léger, ils appellent les nouveaux venus à aimer et à respecter leur pays d’accueil, où « vivent côte à côte Azéris et Arméniens » ou « Russes et Ukrainiens ».

« Le message de la chanson est le suivant : il va de soi que nous allons vous accueillir, mais vous devez comprendre que ce pays est différent, que ça n’est pas la Russie, explique Serguei Zakora, l'un des musiciens du groupe. Les Kazakhs ont des sentiments mitigés vis-à-vis de ça : c’est un peuple très accueillant, c’est dans leur ADN, ils sont toujours conviviaux, mais c’est la première fois qu’une telle situation se produit et il faut que les gens s’acclimatent. »

Tensions dans l'immobilier

Cent mille arrivées de jeunes hommes en moins de deux semaines ne passent pas inaperçues. Cela crée notamment des tensions dans l’immobilier.

« C’est très notable dans les rues d’Almaty… Il y a beaucoup de demandes pour les appartements et les hôtels. Dans le nord du pays, près de la frontière, dans certaines villes, il y a carrément une surpopulation : il est impossible d’y louer un appartement ou de trouver une chambre d’hôtel », témoigne le musicien.

Le ministère kazakh de l'Intérieur annonce avoir renforcé son dispositif de sécurité publique en déployant plus d’unités de police dans les zones à forte affluence.

