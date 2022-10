Après huit ans autour de Mars, l'Inde a perdu le contact avec sa sonde spatiale

L'agence spatiale indienne vient d’annoncer avoir perdu toute communication avec sa sonde envoyée autour de la planète Mars. C’est la fin d’une mission extraordinaire qui aura duré plus de huit ans et s’est révélée être un vrai succès pour ce pays jusque-là peu habitué à de telles aventures interplanétaires.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant en Inde, Sébastien Farcis

Cette mission n’était prévue que pour six mois mais la sonde indienne aura finalement tourné pendant huit ans autour de Mars. Un exploit à plusieurs niveaux, assure Pallava Bagla, journaliste scientifique et co-auteur d’un livre sur l’exploration martienne.

« L’Inde a été le premier pays à placer une sonde autour de mars dès son premier essai. Et selon moi, cela a rempli l’un de ses premiers objectifs géopolitiques de cette mission : réussir à le faire avant son voisin hostile, la Chine, souligne-t-il. En plus, le placement en orbite était si précis que la sonde a économisé du carburant et a pu tourner pendant bien plus longtemps que prévu. »

Un robot roulant sur la Lune

Cette sonde, appelée Mangalayaan, a également rapporté quelques données intéressantes. « Une des réussites a été d’obtenir une image du disque complet de Mars, ce qui est rare, explique le journaliste. Et cette photo a été publiée en couverture de National Geographic. »

À présent, l’agence spatiale indienne prépare le lancement l’année prochaine d’un robot roulant sur la Lune afin d’analyser son sol. Ceci après un premier échec dans cette mission il y a trois ans. Puis en 2024, c’est vers Vénus que l’Inde prévoit d’envoyer une sonde orbitale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne