Covid en Chine: trains suspendus au départ du Xinjiang, passagers bloqués et découragés

Le gouvernement du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine, a de nouveau suspendu tous les trains au départ de la région autonome ouïghour. Quatre-vingt-onze cas de Covid ont été rapportés ce mercredi 5 octobre. Les autorités ont admis leur échec dans le contrôle de l’épidémie.

De notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

À moins de deux semaines du XXe Congrès du Parti communiste chinois, les autorités sanitaires ont encore renforcé les restrictions aux déplacements inter régions et inter provinces. Au moindre cas de contamination, les passes sanitaires sur les smartphones peuvent virer au orange et, quand cela ne suffit pas, on supprime carrément les moyens de transports.

Cris et confinement

Cette suspension des trains concerne tous les départs du Xinjiang. Elle tombe en plein dans la semaine des « vacances en or », devenues une sorte de loto pour celles et ceux qui osent passer leurs congés hors de chez eux. Voyager, c’est en effet risquer de rester coincé sur son lieu de villégiature en Chine.

Face aux mesures sanitaires, les protestations se multiplient, comme hier dans la préfecture autonome Dai de Xishuangbanna, dans la province du Yunnan au sud-ouest du pays. Cris et confinement quand les policiers en combinaisons blanches et armés de fusils automatiques ont fait irruption à l’aéroport façon « Stormtroopers » dans la Guerre des étoiles. Les images des usagers mécontents fâchés de devoir passer la nuit à l’hôtel à leurs frais ont fait le tour du web.

#0Covid Dans le sud-ouest de la Chine, la préfecture autonome de Xishuangbanna est partiellement confinée -faible risque- depuis aujourd'hui 14 h. A la gare, les stormtroopers sont de sortie (photo weibo) 🧶 pic.twitter.com/yV57vbgPNd — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) October 4, 2022

Erreur de manipulation des échantillons

On a peu de vidéo en revanche provenant de la région ultra-surveillée et censurée du Xinjiang, qui compte désormais plus de 50 zones à risque Covid élevé et où des confinés se plaignaient le mois dernier de rupture dans l’approvisionnement en nourriture.

Manque de tests et mauvaise manipulation des échantillons ont conduit à des infections. « Le rebond Omicron a entrainé une propagation locale et des retombées sur de nombreuses autres provinces, a déclaré le vice-président de la région. Je voudrais exprimer mes profondes excuses auprès des zones touchées. ».

Le vice maire d’Urumqi, le chef-lieu de la région, a ajouté que même les voyageurs qui ont des « raisons spéciales » d’aller à Pékin, devront obtenir l’autorisation des équipes sanitaires locales en coordination avec les autorités épidémiques de la capitale chinoise.

