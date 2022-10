Inde: démission d'un ministre de la région de Delhi sur fond de conversion religieuse

Des moines bouddhistes, drapés de robes safran, et des dalits hindous s'assoient lors d'une cérémonie de conversion de masse au bouddhisme à Mumbai, le 27 mai 2007. (Image d'illustration)

En Inde, un ministre de la région de Delhi vient de démissionner après avoir été accusé par les nationalistes hindous de semer la haine envers les hindous. L’élu a participé, la semaine dernière, à un rassemblement de bouddhistes pendant laquelle des centaines d’hindous de basse caste se sont convertis à la religion du Bouddha. Un fait qui dérange particulièrement les nationalistes hindous.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

La cérémonie rassemble des milliers de personnes dans la capitale, mercredi dernier. Sur l’estrade, des moines bouddhistes et un chanteur qui appelle le public à « rejoindre Bouddha ».

Ces spectateurs sont des hindous de basse caste, discriminés dans l’hindouisme. Et ils récitent les promesses de conversion, qui les engagent à ne plus reconnaître les dieux hindous. Ce sont ces promesses qui dérangent le parti nationaliste hindou du BJP, au pouvoir au niveau fédéral. Celui-ci affirme que ne pas reconnaître ces dieux représente un « acte contre l’hindouisme ».

Ces hindouistes accusent le député Rajendra Pal Gautam, qui a entonné cette chanson, de propager cette haine. Mais ce politicien, qui est ministre régional opposé au BJP, et lui-même bouddhiste, réfute : les promesses récitées ici, dit-il, ont été écrites par l’un des rédacteurs de la Constitution indienne, Bhimrao Ambedkar, et sont répétées en Inde depuis des années. En plus, la Constitution, conclut-il, garantit la liberté de culte. Ce ministre a toutefois remis sa démission afin de ne pas gêner la campagne de son parti de l’Aam Admi, dans une autre région (Gujarat).

► À lire aussi : Inde: l'État du Karnataka adopte une loi controversée contre les conversions forcées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne