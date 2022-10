La Corée du Nord affirme que ses récents essais étaient des simulations «nucléaires tactiques»

Photo fournie le 10 octobre 2022 par le gouvernement nord-coréen : le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un suit un essai de missile dans un lieu non divulgué en Corée du Nord. Cette photo a été prise entre le 25 septembre et le 9 octobre. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les essais de missiles balistiques nord-coréens à répétition depuis des semaines seraient une simulation de « frappes nucléaires tactiques », selon Pyongyang. Ces tirs de missiles et les exercices d’aviations ont été supervisés par Kim Jong-un en personne, comme l’ont révélé des photos de l’agence officielle nord-coréenne qui précise qu’il s’agit d’une réponse aux manœuvres militaires des États-Unis et de leurs alliés sud-coréens. Et notamment à la présence dans la région d’un porte-avion à propulsion nucléaire américain.