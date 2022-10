Quels scénarios si la Chine décidait d’envahir Taïwan?

Si Pékin décidait d'envahir Taïwan, il s'agirait de la campagne militaire la plus complexe à mettre en œuvre, avec des risques d'échecs élevés et des pertes massives.

Pour avoir une chance de submerger les forces taïwanaises, l'Armée populaire de libération devrait envoyer plus d'un million de soldats de l'autre côté du détroit de Formose, une opération périlleuse qui nécessiterait une parfaite coordination entre sa marine et son aviation. Pour qu'une opération amphibie réussisse, il faut dans un premier temps avoir la maîtrise du ciel.

« Les Taïwanais se sont préparés depuis des années »

L'aviation de Pékin n'aurait aucun mal à franchir ce détroit d'un peu moins de 200 kilomètres de large, c'est un gros avantage. Mais posséder la suprématie aérienne est une chose, ensuite, il faut pouvoir débarquer. Et cela implique la destruction de la marine adverse, mais aussi de ses défenses côtières. Et ce n'est pas une mince affaire, souligne Vincent Groizeleau, rédacteur en chef de Mer et Marine.

« Les Taïwanais, bien évidemment, se sont préparés depuis des années à ce genre de scénario, donc ils sont extrêmement bien équipés en termes de défense côtière, avec des missiles anti-navires, dont on a pu voir l'efficacité lors de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec la destruction du croiseur Moskva, qui a été touché par deux missiles tirés depuis la côte par les Ukrainiens. Puis, la marine taïwanaise s'est également équipée de nombreux patrouilleurs rapides armés de missiles, et donc peut représenter une réelle menace pour la marine chinoise. »

C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dangereux aussi, parce qu’il s'agit d'amener depuis la mer des troupes en grand nombre, des véhicules en grand nombre et de la logistique en grande importance, donc ça nécessite énormément de bateaux, et des bateaux spécialisés pour débarquer des troupes et du matériel sur les plages, c'est-à-dire des navires relativement lents et très vulnérables Vincent Groizeleau, rédacteur en Chef de Mer et marines

Taïwan est également idéalement adaptée à la défense : le détroit subit régulièrement des typhons et l'île est entourée de falaises, de jungles. Seules quatorze plages sont propices à un débarquement. Opération amphibie à hauts risques donc, surtout si l'on y ajoute la possibilité d'une intervention militaire américaine.

