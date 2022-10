Armement: cliente de la Russie, l'Inde pâtit du conflit en Ukraine

Le ministre indien de la Défense Rajnath Singh, à droite, reçoit son homologue russe Sergueï Choïgou, à New Delhi en décembre 2021. AP - Manish Swarup

Après plus de sept mois de conflit, l'armée russe a utilisé une grande quantité de son matériel militaire. Très difficile, dans ces conditions, d'en vendre à l'étranger. Un pays en souffre particulièrement : l'Inde, premier importateur d'armes au monde et premier client de la Russie. New Delhi voit ses commandes retardées, ce qui peut compromettre sa propre défense.