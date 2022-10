Corée du Sud: Busan, place forte du cinéma asiatique

Du 5 au 14 octobre, se déroule la 27e édition du festival international du film de Busan, la deuxième ville de Corée du Sud. Un événement qui a pris un essor considérable à l’image du cinéma sud-coréen dont le succès dépasse largement les frontières du continent asiatique. Ce lieu devenu central attire réalisateurs, acteurs, producteurs, distributeurs grâce à une stratégie spécifique et un rapport particulier aux plateformes.

« Tout le monde est là, tout cinéma asiatique est ici, il suffit de se balader dans les rues pour s’en rendre compte ». Serge Toubiana, président du jury de la catégorie New Currents (nouveaux courants) du festival (la plus prestigieuse) et président d’Unifrance, a conscience de l’importance prise par Busan en un peu plus de deux décennies d’existence. « C’est le plus grand marché du cinéma du continent, il est passé devant Hong Kong et Tokyo ». Un essor notamment dû à l’explosion des films sud-coréens sur la scène internationale et au bon fonctionnement de l’industrie, mais aussi aux circonstances.

Depuis le retour de l’ancien protectorat britannique dans le giron chinois, le festival a perdu de sa superbe. « En Chine, il y a un contrôle sur la propriété intellectuelle, une censure. Alors qu’ici, nous n’avons aucune limite en termes de créativité, donc nous avons un rôle clé en Asie », estime Jung Han-seok, programmateur du festival. Et puis Busan, a bénéficié du soutien des autorités locales qui ont souhaité très vite faire de la ville une place forte du cinéma du continent. « Ce qui fait sa spécificité, c'est l’investissement, dès le début tout était très luxueux, se rappelle Antoine Coppola, spécialiste du cinéma sud-coréen, présent lors de la première édition en 1996. Le maire de Busan, une personnalité politique très importante dans le pays, a tout de suite souhaiter développer le festival. » Une concordance des événements qui attire, 27 ans plus tard, des célébrités du monde entier.

« Grande foire du cinéma »

Pourtant, la sélection ne semble pas au cœur des préoccupations des acteurs, réalisateurs et producteurs qui ont fait le déplacement sur la croisette sud-coréenne. Car en parallèle des projections, se déroule le marché du film, là où s’achètent les droits, se vendent les œuvres et se décident les co-productions pour les années à venir. À l’image d’Ajooma produit entre Singapour et Séoul, sélectionné cette année dans la catégorie New Currents, qui récompense les premiers ou seconds films. « C’est le festival le plus important à mes yeux, là où se réunissent tous les réalisateurs d’Asie, raconte He Shuming, le réalisateur. Je suis venu de nombreuses fois, pour trouver des financements ou présenter des courts métrages. Donc montrer mon premier film en avant-première ici, ça donne l’impression d’être la maison. » Si le festival est différent de Cannes ou Berlin, c’est que contrairement à ces géants européens, il est difficile pour Busan de se réserver des exclusivités mondiales. « La sélection n’a jamais été au cœur du festival, c’est plutôt un festival marché, explique Antoine Coppola. Il est difficile de trouver une ligne directrice à la sélection qui se concentre surtout sur le cinéma asiatique, il faut plutôt voir cela comme une grande foire du cinéma, et également l’opportunité pour le public sud-coréen de découvrir des films étrangers ». Et les chiffres confirment les propos du professeur à l’université Sungkyunkwan de Séoul. 353 films sont montrés en douze jours, de 71 pays différents, bien que seuls des films asiatiques participent à la sélection officielle.

Industrie en mutation

« L’industrie a énormément souffert de la pandémie, donc cette année, j’ai souhaité souligner le travail des films d’auteurs et des films indépendants qui ont été particulièrement affectés » raconte Jung Han-seok. Car cette 27e édition est celle du retour à la normale. En 2021 et 2021, le BIFF (Busan International Film Festival) s’était déroulé en ligne et l’année suivante avec des salles à moitié vide. Un an plus tard, l’ambiance est tout autre et le public de retour dans les allées du centre de cinéma de Busan; cette installation super moderne où cohabitent projections en plein air, salle hyper moderne, tapis rouge et séance de dédicaces.

Les spectateurs ont rempli les salles souvent combles cette année où seuls les masques barraient le sourire des milliers de cinéphiles présents pour l’occasion. Pourtant, contrairement à ce que pourraient laisser penser les succès planétaires de certaines de ses productions ses dernières années (Parasite, Squid Game, Hellbound) l’industrie du cinéma sud-coréenne ressort très fragilisée de la pandémie. En 2021, le secteur avait enregistré une perte de 60 % par rapport à 2019, selon les données du Conseil coréen du cinéma. « Ce sont toujours les mêmes entreprises qui dominent le marché, CJ et Lotte, mais ils ont perdu des spectateurs, analyse Antoine Coppola. Par exemple, durant les vacances de Chuseok (fête traditionnelle), les blockbusters ont enregistré six à sept millions d’entrées. Ce qui n’est pas mal, mais avant, c'était dix millions. »

Une audience partie notamment vers les plateformes, américaines, comme sud-coréennes. À l’image de Netflix, dont la présence à Busan ne se limite plus aux coulisses.

Les plateformes sélectionnées

En bordure de l’imposant centre de cinéma, un café aux couleurs rouge et noir de l’entreprise américaine symbolise l’importance prise par la plateforme au sein du plus grand festival de cinéma d’Asie. Mais Busan n’est qu’un reflet de l’industrie. « C’est l’heure d’accepter les plateformes au sein du festival. L’année dernière, nous avons commencé à les sélectionner, il y avait trois œuvres. Il y en a neuf cette année. Rappelle Jung Han-seok. Les réalisateurs, les producteurs et surtout le public attendaient cela, je pense. »

Mais pour l’instant, les contenus d’Amazon et de Netflix ne sont pas encore en compétition avec les autres films. Une catégorie spécifique leur est réservée : On screen (à l’écran). À l’exception de la série de Lars Von Trier, Kingdom Exodus, il s’agit de productions asiatiques, toutes projetées en exclusivité mondiale à Busan. Mais la nouveauté de l’édition 2022, est 20th Century Girl. Un film produit par Netflix dont l’avant-première se déroule au festival avant de se retrouver sur la plateforme à la fin du mois. Pas étonnant lorsque l’on sait que la plateforme a investi près de 500 millions de dollars dans les fictions sud-coréennes en 2021. « Quand Netflix a souhaité s’implanter, cela a pris deux ans. Il y a eu de longues négociations, et la plateforme rémunère les fournisseurs d’accès à Internet et d’autres acteurs comme Naver (premier portail web de Corée), explique Antoine Coppola. Mais maintenant, les Sud-coréens, les Américains, tout le monde trouve son intérêt à la présence de Netflix ici. » Avec une telle proximité, difficile de ne pas voir les plateformes envahir la principale vitrine du cinéma sud-coréen et asiatique.

