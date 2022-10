Hong Kong indexé pour avoir ouvert son port à l’un des plus grands bateaux russes du monde

Image tirée d'une séquence vidéo de TVB : le méga yacht Nord, à gauche, au large de l'île de Hong Kong, près du port Victoria, le 7 octobre 2022. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Alors que les biens mobiliers et immobiliers des oligarques russes sont saisis et confisqués un peu partout dans le monde occidental, l’un des plus grands bateaux du monde, le Nord, appartenant à un proche du président russe est mouillé à l'ancre au beau milieu du port de Hong Kong. Et après plusieurs jours de silence, le gouvernement a indiqué qu’il n’avait aucune raison de saisir le bateau, ni même de lui demander de partir.