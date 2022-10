Chine: des mesures sanitaires renforcées avant la grande réunion du Parti communiste

De nouvelles restrictions aux déplacements inter-provinces ont été annoncées en Chine, alors que les cas quotidiens de contamination au Covid-19 ont triplé en une semaine. Les regards sont tournés notamment vers Shanghai, où les mesures de confinement se multiplient. Les autorités ont rapporté 38 nouvelles infections dans cette ville ces dernières 24 heures.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Les « codes rouges » pleuvent en ce moment sur les smartphones à Shanghai. Les autorités sanitaires ont publié une liste de cinq situations entraînant un blocage de votre passe sanitaire, vous empêchant d’accéder aux transports et aux lieux publics. Risquent l’isolement : les personnes positives, les cas contacts et les personnes dont le big data a révélé un passage par une zone à risques – achat dans un magasin par exemple ou simple bornage de téléphone.

Un traçage spectre large

Les autorités semblent vouloir éviter un nouveau confinement général de la ville. Résultat : les témoignages de « codes rouges » affluent sur l’appli WeChat et le réseau Weibo. Avec, à chaque fois, l’enchaînement désormais classique : coup de téléphone de la brigade sanitaire, suivi d’une descente des agents en combinaison blanche à votre appartement et l’envoi à l’isolement. Par précaution, avant l’ouverture de la grand-messe du parti dimanche 16 octobre, les lieux de divertissement ont été contraints à des fermetures préventives.

Depuis le 10 octobre minuit et jusqu’au 15 octobre, dans les districts de Putuo, de Yangpu et de Jiading, les salles de sport, les cinémas, les salons de massage, les karaokés, les bars et les restaurants ont dû tirer le rideau, en application de la stratégie Zéro-Covid qui risque d’être prolongée après le 20e congrès. Le quotidien du peuple, l’organe du PCC, a appelé ses lecteurs mardi à faire preuve de « patience » vis-à-vis de la stratégie sanitaire mise en place par la Chine depuis le début de la pandémie.

