Chine: boom des exportations de couvertures chauffantes vers l'Europe

Une couverture chauffante (Image d'illustration). © Flickr CC BY ND 2.0 HS You

L'approche de l'hiver en Europe, a des conséquences inattendues en Chine. Les Européens craignent d'avoir froid cet hiver à cause de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine. Or, les usines chinoises fabriquent aussi des articles de confort, comme les couvertures chauffantes, et elles tournent à plein.