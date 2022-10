Ce qu'il faut savoir sur le XXe congrès du Parti communiste chinois

Le XXe congrès du Parti communiste chinois ouvre ses portes dans deux jours. Mode d’emploi de cette grand-messe médiatique qui se tient tous les cinq ans, sous les ors du Palais de l’Assemblée du peuple à Pékin.

À quoi sert le Congrès du Parti communiste chinois ?

Le but du jeu, c'est de désigner les cadres du Parti, ceux qui vont diriger la Chine dans les cinq prochaines années, à commencer par le plus important d’entre eux : le secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping, qui occupe cette fonction depuis dix ans. C’est ce poste de numéro un du Parti qui lui confère son poids politique, beaucoup plus que le titre, qu’il détient aussi, de président de la République. Il brigue un troisième mandat et devrait être reconduit sans difficulté.

Les 2 300 délégués qui composent le Congrès ont-ils un véritable rôle à jouer ?

Sur le papier, oui, puisque c'est un processus par étapes. Ces 2 294 délégués élisent le Comité central du Parti communiste, qui forme à son tour le Politburo, le bureau politique, composé de 25 membres triés sur le volet. Ce sont ces 25 élus qui choisissent le dernier étage de la fusée, le puissant Comité permanent, constitué de sept hommes – jusqu’ici aucune femme n’y a jamais siégé – qui dirigent le pays et le Parti.

En pratique, tout est joué bien avant le Congrès, dans la mesure où les délégués ne font que valider les nominations proposées par le Parti, et que les candidats sont cooptés de manière quasi-automatique, souligne le chercheur Jérôme Doyon, maître de conférences à l'université d'Édimbourg :

« Les candidats sont sélectionnés à l'avance, il n’y a pas de compétition, ce sont ces candidats-là qui sont propulsés au poste en question. Ce qui est important, c'est que ces candidats sont sélectionnés, mais ce ne sont pas eux qui se présentent : c'est l'organisation qui les a sélectionnés, ils ne font pas campagne, ne proposent pas de programmes politiques, ils héritent du programme qui leur est imposé. Finalement, leur personnalité est censée n’avoir qu’assez peu d’importance. »

Y a-t-il des débats d’ordre politique pendant la durée du Congrès ?

Non. Pas question de laisser la place à l'improvisation, et encore moins au débat politique. Officiellement, les délégués peuvent s'abstenir et même, selon la Constitution du PCC, choisir leur propre candidat. En réalité, rappelle Jérôme Doyon, depuis le début de l'ère Xi Jinping, ils sont surveillés pendant la totalité du Congrès afin d’éviter tout débordement vis-à-vis de la ligne du Parti.

« Parmi ces délégués, combien seraient en accord ou en désaccord avec telle ou telle politique de Xi Jinping ? On n’en a aucune idée. Tout est fait pour qu'il ne puissent pas s'organiser, on empêche les membres du Parti de parler politique en public, on interdit aux délégués de se réunir en groupe avant l'organisation du Congrès lui-même, pour être sûr qu’ils ne s'organisent pas en clique ou en factions. C’est une obsession récurrente du Parti communiste, l'unité et la cohésion du Parti contre le factionnalisme. »

A quoi s’attendre dans ce paysage ultra-verrouillé ?

Il reste un point fondamental : la composition du Comité permanent, le noyau dur du pouvoir. Xi Jinping a-t-il réussi à placer davantage de ses hommes parmi les sept qui comptent au sommet de l'État ? Et quid de la ligne dite « réformiste », incarnée par le Premier ministre actuel, Li Keqiang ? On ne le saura qu'à l'issue du Congrès, qui se déroule dans un huis clos total, regrette le sinologue Jean-Pierre Cabestan, professeur de sciences politiques à l'Université baptiste de Hong Kong : « Les réunions sont gardées secrètes, on ne sait pas de quoi ils parlent, quels sont les sujets abordés, sur quels thèmes ils sont en désaccord. C'est l'opacité totale, le côté société secrète qui dirige un pays d'un milliard d'habitants, avec un système extrêmement fermé que Xi Jinping a consolidé. Ce qu'on peut connaître plus facilement, ce sont les débats entre économistes, entre spécialistes des relations internationales, ou entre intellectuels. Mais, est-ce pour autant la photographie des débats au sein du Parti ? Non, je ne le pense pas. »

Un pronostic ?

Les observateurs du régime chinois prédisent un changement de génération au sein du Comité central, en vertu d'une règle très stricte : la limite d'âge, fixée à 67 ans. Le Parti va s'en servir pour faire entrer une majorité de cadres plus jeunes, mais tout aussi dévoués. À une exception près : un certain Xi Jinping, âgé de 69 ans, qui assoit son pouvoir en s'affranchissant une fois de plus du cadre imposé à l'ensemble de ses subordonnés.

