Nouvelle-Zélande: dans le Pacifique, les poissons contaminés par des microplastiques

Une récente étude en Nouvelle-Zélande dévoile que 75% des poissons pêchés dans le Pacifique contiennent des particules de plastique. Ce plastique est retrouvé également chez les oiseaux marins de Nouvelle-Zélande qui se nourrissent de ces poissons. Le résultat, c'est que 90% des espèces sont menacées d'extinction.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

Cette étude menée au large des côtes de Dunedin dans l'océan Pacifique et basée sur une dizaine d'espèces, révèle que 3 poissons sur 4 sont contaminés par des particules de plastique.

Un rapport qui inquiète d'autant plus, que ces poissons sont tous destinés à la commercialisation en Nouvelle-Zélande. Isabella Clere est l'auteure de cette étude, et pour elle, la transmission du poisson à l'Homme est possible selon les espèces.

Trois particules plastiques par poisson

« Le nano plastique trouvé dans ces poissons peut être transféré de l'estomac vers le tissu musculaire, estime-t-elle. Mais plus généralement, ce sont les poissons que l'on mange en entier comme les crustacés ou les sardines qui représentent le plus de risque, car leur système gastro entérique n’est pas retiré avant leur consommation. Donc, nous pouvons potentiellement manger des micro plastiques qui peuvent être dans leurs organismes. »

En moyenne, près de trois particules de plastiques ont été trouvés dans chaque poisson. Pour Bridie Allan, docteur en science de la mer, il est très difficile de trouver la source exacte de cette pollution. « Malgré notre petite population, le plastique peut toujours être un problème dominant, note-t-elle. Il peut venir de résidus qui flottent à la surface de l'eau, de courants océaniques mais aussi des rejets de nos eaux usées. »

Ces petites particules qui ont de lourdes conséquences. Chaque année, 8 à 10 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans.

►À lire aussi : Des microplastiques dans les entrailles de mini crustacés au fond des océans

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne