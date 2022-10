Corée du Sud: le groupe de K-Pop BTS de retour pour un concert gigantesque à Busan

Le groupe sud-coréen BTS lors d'un concert au Stade de France en juin 2019. YOAN VALAT / POOL / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’un des plus gros concerts de l’histoire de BTS, le groupe de K-pop le plus écouté du monde, avait lieu samedi 15 octobre à Busan. Un spectacle gratuit devant des dizaines de milliers de spectateurs afin de promouvoir la candidature de la deuxième plus grande ville de Corée du Sud à l’exposition universelle 2030. Un concert qui ressemble à un test pour la ville.