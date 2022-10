Japon: une enquête gouvernementale va être lancée sur la secte Moon

Au Japon, une enquête gouvernementale va débuter sur l'Église de l'Unification, plus connue sous le nom de secte Moon. Elle a été commandée par le Premier ministre japonais Fumio Kishida après l'assassinat en juillet de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe qui avait révélé au grand jour les liens de longue date entre le pouvoir et cette secte.

Même après l'assassinat de Shinzo Abe, le premier ministre Fumio Kishida se refusait à ouvrir une enquête sur les activités de la secte Moon au Japon, rappelle notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles. Depuis une vingtaine d'années, un réseau d'avocats d'anciens membres de l'Église de l'Unification demandaient au parti conservateur au pouvoir de rompre ses liens avec le groupe religieux. L'assassin de Shinzo Abe, Tetsuya Yamagami, pensait que l'ancien Premier ministre était proche de la secte qu'il accusait d'avoir ruiné sa mère et détruit sa famille.

Endoctrinement

Depuis les années 1960, le parti conservateur se sert des fidèles de la secte lors des campagnes électorales. En échange, celle-ci bénéficie de la tolérance du pouvoir pour endoctriner ses membres, les forcer à faire don de leurs économies. À multiplier, selon le réseau d'avocats, les escroqueries pour lever, chaque année, des dizaines de millions d'euros.

S'adressant lundi au Parlement, le Premier ministre a signalé « de nombreuses victimes » de cette Église et de groupes apparentés, qui se sont retrouvées dans la pauvreté ou confrontées à de graves problèmes familiaux. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a donc ordonné l'ouverture d'une enquête. Le gouvernement souhaite également réviser certaines lois afin de faciliter l'annulation de contrats, et il « renforcera les initiatives pour prévenir des abus sur les enfants et aider les enfants des adeptes dans leur éducation et leur emploi », a déclaré le Premier ministre.

Impopularité et crainte d'une enquête impartiale

Le Premier ministre Fumio Kishida a atteint un niveau d'impopularité tel qu'il risque de perdre son poste. Les Japonais n'acceptent pas que le pouvoir politique soit infiltré par des groupes religieux. Ils demandent le vote d'une loi contrôlant leurs activités. Reste à savoir si cette enquête gouvernementale sera impartiale. La moitié des parlementaires conservateurs, plusieurs membres du gouvernement du premier ministre Kishida entretiennent des liens avec la secte Moon.

