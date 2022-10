Chine: la publication des chiffres de la croissance reportée en plein Congrès

La publication des chiffres de la croissance chinoise, prévue initialement ce mardi 18 octobre à 10 h, a été finalement reportée. Comme d’ailleurs avait été reportée également celle du commerce de septembre vendredi dernier. Un silence qui intervient en plein congrès du Parti communiste chinois réuni à Pékin. Mais les autorités chinoises se veulent toutefois rassurantes.

de notre correspondant à Pékin,

Le planificateur chinois a organisé lundi 17 octobre une visioconférence dont l'intérêt pour les photographes chinois est autant dans la salle de presse que sur les écrans géants qui retransmettent les images depuis le Grand Palais du Peuple, le cœur du pouvoir communiste. À l’entrée, l’un d’entre eux mitraille les visiteurs en plan rapproché. Il travaille, dit-il très sérieusement, pour un journal « d’architecture ».

Puis la conférence commence, au troisième étage d’un hôtel du nord-est de Pékin transformé en centre des médias, dans un décor « couleurs nationales », rouge et or, déclinées jusqu’aux brochures réservés aux journalistes.

Le XXe congrès est l’occasion de poser des questions à des dirigeants chinois auxquels on a rarement accès dans l’année. Questions envoyées à l’avance, retenues ou non par le parti, auquel l’interviewé répond en lisant son texte. Et donc question de l’agence Reuters sur les objectifs de 5,5 % de PIB cette année : sont ils tenables, alors que le Fonds monétaire international vient de les ramener à 3,2 % ?

Ce matin en conférence de presse, le Vice-président de la commission nationale du développement et de la réforme parlait d’une reprise notable au troisième trimestre. pic.twitter.com/C4thc7YhI7 — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) October 17, 2022

C’est le vice-président de la puissante Commission de la réforme et de développement qui répond sans répondre. Zhao Chenxin explique que l’économie chinoise poursuit sa reprise, que les fondamentaux sont sains (marché du travail stable, dit-il, pas d’inflation comme ailleurs, plus large classe moyenne au monde, chaine industrielle stabilisée et complète, etc). Zhao Chenxin rassure aussi les analystes financiers inquiets après deux ans de fermeture Zéro Covid. L’économie chinoise reste ouverte, dit-il « aucun pays au monde ne peut continuer à se développer derrières des portes fermées ».

Pour l’instant, toujours pas de chiffres, mais le planificateur affirme qu’il y a eu une reprise notable au troisième trimestre. Tout cela en truffant ces phrases d’hommages au leadership du président Xi Jinping, qui s’apprête à entamer un troisième mandat à la tête d’une garde rapprochée au sein du politburo chinois.

