XXe Congrès du PCC: «Pour légitimer son pouvoir, Xi Jinping réécrit l'Histoire»

Cinq ans de plus au sommet de la deuxième puissance mondiale : le président Xi Jinping se prépare à un nouveau sacre lors du XXe Congrès du Parti communiste chinois. Chloé Froissart, professeure d'histoire et de science politique au département d'études chinoises de l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), revient sur l'un des moyens utilisés par Xi Jinping pour consolider sa mainmise sur le pays : la réécriture de l'Histoire.

Depuis son arrivée au pouvoir fin 2012, le numéro un chinois n'a fait qu'étendre son empire et rien n'indique aujourd'hui que sa toute-puissance puisse être remise en cause. Il a commencé par ériger un culte de la personnalité. Mais loin de la propagande autour du camarade Xi, quelle est sa véritable personnalité ?

On a beaucoup glosé sur l'ascendance de Xi Jinping, à savoir son père, Xi Zhongxun, un général de l'armée, héros de la révolution, un modéré pendant l'époque maoïste qui a été purgé en 1962, qui a fait seize ans de détention et a travaillé dans une usine. Cela a beaucoup marqué Xi Jinping, dans la mesure où il se serait dit qu'il fallait être du côté des vainqueurs et prendre le contre-pied, au lieu de venger son père. Xi Jinping a aussi beaucoup souffert dans sa vie personnelle, à la fois de cette purge de son père, et du suicide de sa sœur pendant la révolution culturelle. Il en a très certainement déduit qu'il valait mieux être un homme fort du côté du pouvoir.

Par ailleurs, Xi Jinping est une personnalité complètement paranoïaque. La première chose qu'il a faite en arrivant au pouvoir, c'est de faire voter un certain nombre de lois sur la sécurité nationale, sur le contre-espionnage et le terrorisme. Son règne a été d'emblée marqué par l'obsession de la surveillance et de la sécurité. Il y a une phrase qu'il n'a cessé de répéter depuis son arrivée au pouvoir : « Il faut se méfier du danger au milieu de la sécurité. »

XI Jinping a également une personnalité très mégalomaniaque. Il a l'ambition d'être mis sur un pied d'égalité avec Mao Zedong et Deng Xiaoping, dont il n'a ni l'envergure intellectuelle, ni la vision. Mao était un grand théoricien qui a fait beaucoup pour essayer d'adapter le communisme soviétique aux réalités concrètes de la Chine. Deng Xiaoping avait quant à lui une vision très claire sur la nécessité des réformes ou sur la modernisation de la Chine. Xi Jinping, lui, n'a aucune vision. Il n'a pas de production idéologique en tant que telle. Il sous-traite à un certain nombre de centres de recherche, qui sont des think tanks à l'intérieur du système. Ces derniers planchent sur différents sujets qui n'ont aucune cohérence, il n'offre donc pas vraiment de vision.

Comment Xi Jinping a-t-il réussi à imposer son récit de l'histoire du parti ? Quels sont les exemples les plus marquants ?

Le principal objectif de Xi Jinping est d'assurer son pouvoir, et afin de le légitimer, il réécrit l'Histoire. Je citerai en exemple la résolution votée en novembre dernier lors du sixième plénum du XIXe Congrès du Parti communiste chinois (PCC), la 3e résolution dans l'histoire du Parti communiste depuis sa fondation en 1921. Cette résolution visait à le présenter en quelque sorte comme la synthèse de la période maoïste et des réformes adoptées par ses prédécesseurs Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao.

Cette résolution avait pour ambition de développer une vision déterministe de l'Histoire, où Xi Jinping apparaît comme le dirigeant qui incarne cette fin de l'Histoire et qui est le seul à même de réaliser ce qu'il appelle « le grand rêve chinois », celui de la revanche sur les guerres de l'opium sur l'Occident, le rêve d'une nation puissante et prospère.

C'est quelqu'un qui est avant tout obsédé par la perpétuation de son propre pouvoir, plus que par le développement de la Chine, la contribution que pourrait avoir la Chine à la communauté internationale, ou encore le bien-être de la population chinoise. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas en prise avec la réalité. On le constate très bien avec son entêtement dans la politique « zéro Covid », qui est aujourd'hui assez contestée en Chine. L'Histoire est réécrite pour légitimer notamment les actions les plus contestées, comme la fermeture du pays.

Il a aussi mis en place un nouvel institut sur l'Histoire en 2019. Cet institut, chargé d'écrire cette nouvelle orthodoxie sur l'Histoire, a publié il y a environ un mois et demi un article sur l'histoire des dynasties Ming et Qing, durant lesquelles la Chine s'était complètement refermée sur elle-même. Ce repli avait été vu à la fois par des historiens occidentaux et chinois comme l'une des causes du déclin de l'empire chinois. Or, cette période de l'histoire chinoise a été réécrite en disant que cet isolement de la Chine était en réaction aux attaques de l'Occident, à son hostilité face à la Chine. Ces attaques ne sont intervenues en réalité qu'au milieu du XIXe siècle à travers les guerres de l'opium. Par conséquent, on est face à une réécriture patente de l'Histoire qui vise avant tout à faire passer le message que l'isolement actuel de la Chine est en vérité une réaction à l'hostilité occidentale et qu'elle est donc justifiée.

On voit ainsi que ce qui justifie ces politiques, et c'est une grande différence avec l'époque de l'ancien président Hu Jintao et de son Premier ministre Wen Jiabao, ce n'est plus l'analyse des situations concrètes. Et Mao a toujours beaucoup insisté là-dessus. C'est surtout pour justifier des politiques décrétées par le dictateur et qui ne passent plus l'épreuve de la réalité, ce qui est extrêmement inquiétant.

Le maître de Pékin a habilement manœuvré sur plusieurs plans pour se présenter comme un dirigeant irremplaçable, l'homme providentiel. Pourtant, le mécontentement gronde dans la population et au sein du Parti. Comment se manifeste-t-il ?

Le Parti fonctionne comme une société secrète. On ne sait pas très bien comment les décisions sont prises, et on ne connaît pas exactement l'ampleur du mécontentement. Mais on voit d'une manière générale qu'aujourd'hui, plus personne – mis à part le Premier ministre Li Keqiang qui ne brigue pas de troisème mandat – n'ose confronter ouvertement Xi Jinping ou s'interroger sur ses politiques. Mais il y a tout de même de la résistance. On ne serait pas au courant par exemple de ce qui se passe au sein des camps d'internement au Xinjiang, s'il n'y avait pas eu des fuites de documents administratifs. Mais la peur fait que les gens ont du mal à s'exprimer. D'ailleurs, tout est fait pour que les cadres ne puissent pas se rencontrer en dehors des meetings prévus par le Parti, et qu'ils ne puissent pas échanger entre eux. Leurs moyens de communication sont sous haute surveillance, il n'y a donc quasiment plus de moyens d'échanger.

Et puis, Xi Jinping a mis en place un empire personnel. Il a tenté d'éliminer une grande partie des factions rivales. Sa propre faction, qui était minuscule au moment de son arrivée au pouvoir, était déjà majoritaire au XIXe Congrès, et elle va certainement prendre encore plus d'importance au XXe Congrès. Xi Jinping a créé un véritable empire personnel en jouant sur des demandes d'allégeance, sur des relations patron-client et sur la peur. Depuis son arrivée au pouvoir, il a mis en place une campagne anti-corruption qui lui a permis d'éliminer une grande partie de ses ennemis avérés ou supposés, et de mettre au pas les factions, de réduire considérablement le factionnalisme au sein du parti et de ce fait, le pluralisme.

On ne peut pas dire qu'il ait des alliés autour de lui. Les gens lui font allégeance sans doute plus par opportunisme, par calcul et par peur, que par adhésion. Il y a bien quelque chose que Xi Jinping ne suscite pas, c'est l'adhésion, ce qui est grave. C'est aussi le pendant qui fait qu'il ne peut être que dans une fuite en avant, dans toujours plus de contrôle et de surveillance. Quand on passe quelque temps sur les réseaux sociaux, on voit à quel point il n'est pas aimé. Il est critiqué, conspué de manière toujours très détournée, et puis la censure fait son œuvre. Par exemple, au début de son règne, il était caricaturé en Winnie l'Ourson. Maintenant, son surnom, c'est « tête de porc ». Cela signifie qu'il y a une vraie hostilité à son égard, alors que même Mao suscitait l'émotion au sein des foules. Il y avait un culte certes orchestré, auquel tout le monde n'adhérait pas forcément, mais il y avait quand même un enthousiasme révolutionnaire et des formes d'adhésion plus ou moins fortes aux différents moments du régime maoïste. Mais chez Xi, on ne sent pas cette adhésion, et ça, c'est un signe extrêmement important de fragilité.

Xi Jinping doit très certainement composer avec des personnalités qui tentent de mettre des freins à ce qu'il fait et on en a quelques signes. À titre d'exemple, cette solidarité « sans limite » promise à Poutine en février avant le déclenchement de la guerre. On a pu constater qu'elle n'a pas été mise en œuvre. S'il l'avait voulu, Xi aurait aussi pu attaquer Taïwan en représailles de la visite de Nancy Pelosi cet été. Par ailleurs, quand on regarde les textes en détail sur la réécriture de l'Histoire, on voit qu'il y a des différences entre, par exemple, le manuel de propagande utilisé dans l'inculcation de l'Histoire auprès des masses, et le texte final de la résolution sur l'Histoire, qui est plus modéré.

Donc, on voit quand même des signes selon lesquels certains au sein du Parti tentent de ramener le président chinois à la réalité. La question est de savoir si ce sera durable, et une des choses qu'il faudra surveiller immédiatement après le Congrès, sera la capacité de Xi Jinping à prendre en compte certaines critiques concernant la nécessité de relancer l'économie ou d'assouplir la politique « zéro Covid ». Enfin, il faudra aussi surveiller la session de l'Assemblée nationale populaire en mars prochain, pour voir si Xi Jinping est confirmé dans sa fonction de président de la République. Autant, il ne fait aucun doute qu'il sera confirmé dans ses fonctions de secrétaire général du Parti lors du XXe congrès, autant la question de savoir s'il sera confirmé comme chef de l'État reste entière. Il existe encore des marges de manœuvre.

