Le 20ᵉ Congrès du PCC entend réglementer l’accumulation des richesses

Les riches invités à partager les fruits de la croissance en Chine. Le concept de « prospérité commune » cher au président chinois est revenu sur la table à l’occasion du 20ᵉ Congrès du PCC, réuni cette semaine à Pékin. Avec à la clé, de probables nouvelles taxes visant les plus fortunés.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin

Voilà un slogan qui donne la chair de poule aux plus riches en Chine et ils sont nombreux dans ce pays qui devrait voir le nombre de ses millionnaires doubler dans les cinq ans. « Nous maintiendrons la répartition des revenus et les moyens d’accumuler les richesses seront réglementés », a affirmé Xi Jinping dans son rapport aux délégués du PCC réunis à Pékin. Et d'ajouter : « Nous protégerons les revenus légaux, interdirons les revenus illicites et ajusterons les revenus excessifs ».

Nouvelles régulations

Des mots qui sonnent comme un avertissement chez les plus aisés, car généralement ce qui est dit aussi clairement à l’occasion des réunions quinquennales du parti se traduit par des mesures concrètes dans les mois qui suivent. Comme de nombreux concepts forgés au sein de l’appareil communiste, la « prospérité commune » n’est pas chose nouvelle dans le discours des dirigeants. Mais elle revient régulièrement chez le numéro un chinois qui s’apprête à entamer un troisième mandat à l’issue de ce Congrès.

Pour les analystes, cela pourrait se traduire par de nouvelles régulations sur l’accumulation des richesses imposées par le parti-État, cela pourrait aussi vouloir dire aussi de nouvelles taxes visant à soutenir les familles les plus pauvres. Partager les fruits de la croissance alors que cette dernière diminue : ces nouvelles taxes auraient pour objectif de réduire le grand écart des revenus et d’élargir la classe moyenne. Le magazine Caixin rappelle que le concept de « prospérité commune » était au cœur de la réunion de la commission centrale des affaires financières et économique du parti le 17 août dernier.

The 20th Congress raised a new term “to regulate the mechanism of wealth accumulation”.



Today, a labor researcher said “wealth income growth can’t be multiple times of labor income growth .. excess wealth should be taxed/regulated”.



Chinese market freaked out. Moutai tanked. pic.twitter.com/TRMKvW8A0k — Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) October 19, 2022

Redistribution des richesses

Les médias d’État ont rapporté cette phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux ces derniers jours et présente dans la section IX du rapport au Congrès : la commission aurait souligné la nécessité de « réglementer raisonnablement les revenus excessivement élevés » et si le parti reste sur la ligne du « enrichissez-vous » de Deng Xiaoping, l’accumulation de richesse doit être « réglementée », en donnant la priorité à la « prospérité commune ». Pour un chercheur en sciences sociales cité par les Nouvelles de Pékin, « quelques personnes ont accumulé des richesses trop rapidement et ce problème reste à résoudre ». Ce qui a causé un certain effroi chez les investisseurs mercredi, relève la lettre spécialiséeSinocism. « Toute approche de redistribution des richesses se déroulera lentement et prudemment », assure toutefois Joe Mazur. « La répression de la technologie et de l'immobilier, poursuit cet analyste de la société de conseil Trivium China cité par le South China Morning Post a déjà effrayé les créateurs de croissance, et Pékin ne cherchera pas à aggraver ces problèmes en introduisant des mesures trop strictes sur les riches à court terme. » Il y a un an, le président chinois avait fixé à 2025, la réduction progressive de l’écart des revenus et de la consommation entre les ménages.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne