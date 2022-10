Malaisie: des élections législatives anticipées prévues pour le 19 novembre

Les Malaisiens ont appris ce jeudi dans l’après-midi qu’ils devront voter pour décider du prochain Parlement et Premier ministre le 19 novembre. Une date qui était attendue, après la dissolution du Parlement le 10 octobre dernier, mais qui, de l’avis de beaucoup, semble un peu trop précipitée.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

Le compte à rebours a commencé et les griefs contre la temporalité serrée qu’il impose sont nombreux, notamment du côté de Bersih, une ONG promouvant la transparence démocratique qui a joué un rôle très important lors des derniers scrutins. La diaspora malaisienne n’a que trois jours pour faire une demande de procuration, la campagne officielle durera deux semaines seulement, et beaucoup craignent qu’elle ne soit compliquée par la saison des pluies torrentielles qui débute et qui s’accompagne souvent d'inondations. Le roi malaisien lui-même s’en est inquiété.

Quoi qu’il en soit, cette élection sera inédite à plusieurs égards : c’est la première élection du pays où le droit de vote sera abaissé de 21 à 18 ans. C’est aussi la première élection depuis le vote d’une loi interdisant aux députés de changer de bord politique au cours de leur mandat, comme cela s’est beaucoup vu ces dernières années.

Et si cette élection prend donc à la fois un caractère urgent et inédit, elle risque également de réserver son lot d’imprévus puisque ces dernières années, la politique malaisienne est devenue le théâtre de coalition et alliance de plus en plus improbables, tandis que les jeunes électeurs semblent eux de plus en plus désabusés et indécis.

►À lire : Malaisie: les «députés grenouilles», ces girouettes politiques qui suscitent la colère

