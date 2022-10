XXe congrès du PCC: restrictions sanitaires renforcées et écrans noirs à Pékin

Le parti communiste chinois est réuni en Congrès cette semaine à Pékin. Les noms des dirigeants choisis pour gouverner la deuxième économie du monde devraient être divulgués ce week-end. En attendant, les restrictions sanitaires et les mesures de sécurité ont encore été renforcées.

Publicité Lire la suite

de notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est probablement le signe de la tension qui règne en ce moment au sein de l’appareil de sécurité chinois. Alors qu’on arrive à la fin du long processus de désignation de la nouvelle équipe dirigeante en Chine pour les cinq prochaines années, les écrans géants qui éclairent les nuits des mégalopoles chinoises sont éteints depuis quelques jours à Pékin.

Chine, le 20 octobre 2022: la tension est montée d’un cran ces derniers jours à Pékin dans le contexte de la fin du XXe congrès du PCC comme en témoignent ces écrans noirs et murs dans la capitale chinoise. © Stéphane Lagarde/RFI

Confinements flashs et télétravail

Écran noir notamment au-dessus de « The Place », une place piétonne desservant de nombreux commerces à deux pas du quartier des affaires. Les milliers de LED diffusent à l’habitude les journaux de la télévision centrale et des publicités. Les agents de sécurité et les policiers postés à l’entrée ne souhaitent pas commenter. « L’écran est éteint, car c’est le XXe congrès », répond dans son masque un gardien. Une autre façon de demander de circuler, car pour le coup c’est vrai qu’il n’y a plus rien voir.

La coupure a été constatée dans d’autres lieux, notamment sur les façades de certains centres commerciaux. Cette interruption des programmes pixelisés fait suite à l’accrochage de banderoles contre le président sur un pont de Pékin il y a quelques jours. Les autorités veulent absolument éviter tout nouveau happening politique mettant en cause la figure du chez de l’état qui s’apprête à entamer un troisième mandat.

Sur le pont Sitong à Pékin, le 13 octobre 2022 VIA REUTERS - SOCIAL MEDIA

Portes scellées et alertes sur les smartphones

Renforcement également des mesures sanitaires, via notamment les confinements préventifs. Les invités qui suivront la cérémonie de clôture ce week-end sont astreints à quatre nuits d’isolement, contre deux nuits pour la cérémonie d’ouverture. Dans le district de Haidian où se trouvent le « pont aux banderoles », mais aussi les deux hôtels de quarantaine pour les journalistes et le centre des médias du XXème Congrès dans le nord-ouest de la capitale, des habitants ont été transférés vers des résidences temporaires en dehors du 6ème périphérique. Des compagnies d’État ont par ailleurs demandé à leurs employés habitant le district de rester en télétravail pendant la semaine du Congrès. Ces confinements flashs sont destinés à prévenir la circulation du virus, alors que les autorités sanitaires ont rapporté 14 nouveaux cas de contamination pour la journée de mardi.

Certains Pékinois découvrent ainsi au réveil qu’ils sont enfermés. C’est arrivé notamment dans un lotissement situé à l’intérieur du deuxième périphérique où sont logés de nombreux expatriés.

Les chaînes sur les portes de la résidence sont revenues après le petit déjeuner : « ce matin vers 9h30, des voisins ont pris des photos des gens qui venaient sceller les portes principales des tours, raconte une habitante jointe par RFI. Ils ont mis des gros cadenas à chaque entrée des bâtiments, apparemment ce serait lié à un cas découvert dans un gymnase, poursuit cette dernière. Pour l’instant, on peut se faire livrer et nous n’avons pas de sceller sur nos portes individuelles. Nous attendons les tests. »

Les stations PCR, qui font partie intégrante de la stratégie de lutte contre l’épidémie en Chine, accélèrent la cadence. Les Pékinois comme partout dans le pays étaient jusqu’à présents contraints d’aller passer un test buccal Covid19 tous les trois jours. Pour de nombreuses résidences, les tests obligatoires et gratuits sont ramenés à 24 heures.

Cette fébrilité des autorités sanitaires et de l’appareil de sécurité pendant le Congrès se traduit également par une avalanche de messages de préventions sur les smartphones. « Bonjour les parents d’élèves, écrit un professeur via la messagerie WeChat : l’épidémie s’étend dans la ville, la situation de prévention est grave. Pour votre sécurité et celle de votre famille, nous vous suggérons de vivre simplement, de réduire vos déplacements au minimum selon le schéma ‘deux points une ligne’ ». L’expression « Liang Dian Yi Xian », littéralement « deux points, une ligne » ou aller d’un point à un autre, revient à chaque résurgence épidémique. « On va probablement encore devoir annuler Halloween cette année, commente résignée une sino-américaine de la capitale. Mais pour l’instant, croisons les doigts, l’école reste ouverte. » Ce qui n’est pas le cas dans tous les quartiers. Certains établissements ont demandé à une partie de leurs professeurs et de leurs élèves de ne pas venir à l’école cette semaine. Des enseignants ont par ailleurs reçu pour consignes de se tenir prêts avec leur téléphone allumé 24 heures sur 24. Les ordres des autorités sanitaires devant être transmis à la communauté scolaire de façon verbale, et non par messages écrits.

►À lire aussi : XXe Congrès du PCC: «Pour légitimer son pouvoir, Xi Jinping réécrit l'Histoire»

► et notre dossier XXe Congrès

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne