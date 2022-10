Inde: la Cour suprême somme les autorités de punir les discours islamophobes

Le rappel à l'ordre de la Cour suprême indienne fait suite à une nouvelle vague de discours d’appel au meurtre de musulmans de la part de membres du parti au pouvoir dans le pays.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Il y a deux semaines, lors d’un rassemblent hindouiste à New Delhi, des députés et membres du parti nationaliste hindou au pouvoir avaient lancé des discours enflammés. « Boycottez tous les commerces des musulmans », avait appelé l’un d'eux. « Prenez des armes pour les tuer », avait surenchéri un autre. Mais aucune sanction n’a été engagée par la police de la capitale, contrôlée par le même parti du BJP.

Un manquement jugé inadmissible par les juges de la Cour suprême. La loi indienne punit en effet tout discours de haine religieuse, et la police doit agir immédiatement. Les juges s’énervent d’autant plus que rien n’a été fait non plus depuis près d’un an contre d’autres dirigeants hindouistes qui avaient appelé au génocide de musulmans.

« Ce qui arrive est tragique, nous devons protéger la Constitution laïque de l’Inde », estiment les hauts magistrats. « Et si vous n’agissez pas rapidement, nous vous poursuivrons pour outrage au tribunal. » Cette menace des juges arrive alors que le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, en visite en Inde, vient également de rappeler aux autorités que l’Inde a la « responsabilité de respecter les minorités religieuses ». Et qu’il était temps « de condamner sans réserves les appels à la haine ».

